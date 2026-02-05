Городовой / Полезное / 1 г в воду - и орхидея на вершине блаженства: будет цвести круглый год - бутоны с кулак
Опубликовано: 5 февраля 2026 16:28
 Проверено редакцией
Городовой ру

Уход за орхидеями требует внимательности и знаний, так как эти растения довольно требовательны. Тем не менее, их изящные и яркие соцветия стоят всех усилий, которые вкладывает цветовод. По мнению агронома и эксперта блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксении Давыдовой, одним из ключевых веществ для правильного развития орхидей является кальциевая селитра. Это удобрение помогает укрепить корневую систему, сделать листья более упругими и стимулирует обильное цветение.

Как приготовить раствор

Для приготовления питательной смеси достаточно растворить один грамм кальциевой селитры в литре воды. Если растение еще молодое, концентрацию раствора следует уменьшить вдвое, чтобы не навредить нежным корням. Подкормку рекомендуется проводить примерно раз в две недели, особенно в период активного роста.

Внекорневое использование

По словам эксперта, удобрение можно вносить не только через полив, но и по листу. При этом важно избегать попадания раствора на цветочные почки, чтобы не повредить будущие бутоны.

Помимо правильного удобрения, важное значение имеет и выбор подходящего места для орхидеи. Эти растения предпочитают яркий, но рассеянный свет, поэтому идеальными будут восточные или западные окна. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги на листьях, а недостаток света приведет к слабому росту и отсутствию цветения. Температурный режим также играет немаловажную роль. Оптимальная температура днем для орхидеи должна составлять 20–25 градусов, а ночью не должна опускаться ниже 15 градусов. Влажность воздуха рекомендуется поддерживать на уровне 50–70%.

"Свои орхидеи всегда подкармливаю кальциевой селитрой, а они в благодарность радуют продолжительным цветением. Обязательно стоит соблюдать концентрацию препарата. В противном случае ожогов корней не избежать", - рассказала Олеся из Кирова.

Автор:
Анастасия Чувакова
