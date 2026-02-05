Городовой / Полезное / 5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Жирные сковородки сияют как новые: ресторанный лайфхак, который изменит вашу кухню Полезное
Одобрено преображение пансионата «Заря»: бассейн, столовая и парки Город
Кожа рук без пятен и дряблости: всего 1 ампула и ложка сметаны - руки словно после спа-процедуры Полезное
Об этом не расскажут экскурсоводы: не Эрмитаж и не Кунсткамера – вот в какие 4 музея стоит сходить на выходных Полезное
Из Пулково в древний Шымкент без пересадок: когда открываются рейсы Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени

Опубликовано: 5 февраля 2026 17:45
 Проверено редакцией
5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени
5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени
legion-media

Совсем скоро многие хозяйки вооружатся тряпками и примутся за генеральную уборку. Одним из самых непростых дел является мытье окон. Часто на стеклах остаются разводы, ворсинки от тряпок и пыль.

Однако есть метод, который позволяет добиться кристальной прозрачности стекол. В его основе - раствор йода, который при правильном применении творит настоящие чудеса, сообщает эксперт по домоводству Марина Жукова.

Для приготовления понадобится:

  • 1 л теплой воды;
  • 5 капель йода.

Важно не превышать дозировку, поскольку избыток йода может оставить следы. Готовый раствор должен приобрести легкий персиковый оттенок. Также для работы подготовьте салфетки без ворса и бумажные полотенца для финальной полировки.

Добавьте несколько капель йода в воду и хорошенько перемешайте. Нанесите состав на стекла с помощью неворсистой салфетки и тщательно протрите поверхность. Для придания блеска отполируйте окна бумажными полотенцами.

Проводите уборку в солнечную погоду, так легче оценить результат. Стекла становятся идеально прозрачными, без разводов.

Отзыв домохозяйки

Марина Жукова призналась, что этот способ ей посоветовали подписчицы, в результате чего метод превзошел ее ожидания.

"Очень чистыми стали окна, они совершенно прозрачные. Мне этот способ понравился даже больше, чем с кондиционером. Хотя я считала, что лучше, чем мытье стекол с кондиционером, ничего нельзя придумать", - отметила блогер.

Ранее "Городовой" рассказал, как отчистить ванну от желтого налета и ржавчины.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью