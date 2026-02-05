5 капель в воду - и стекла выглядят так, будто их вообще нет: без грязи, пыли и разводов - чистота до осени

Совсем скоро многие хозяйки вооружатся тряпками и примутся за генеральную уборку. Одним из самых непростых дел является мытье окон. Часто на стеклах остаются разводы, ворсинки от тряпок и пыль.

Однако есть метод, который позволяет добиться кристальной прозрачности стекол. В его основе - раствор йода, который при правильном применении творит настоящие чудеса, сообщает эксперт по домоводству Марина Жукова.

Для приготовления понадобится:

1 л теплой воды;

5 капель йода.

Важно не превышать дозировку, поскольку избыток йода может оставить следы. Готовый раствор должен приобрести легкий персиковый оттенок. Также для работы подготовьте салфетки без ворса и бумажные полотенца для финальной полировки.

Добавьте несколько капель йода в воду и хорошенько перемешайте. Нанесите состав на стекла с помощью неворсистой салфетки и тщательно протрите поверхность. Для придания блеска отполируйте окна бумажными полотенцами.

Проводите уборку в солнечную погоду, так легче оценить результат. Стекла становятся идеально прозрачными, без разводов.

Отзыв домохозяйки

Марина Жукова призналась, что этот способ ей посоветовали подписчицы, в результате чего метод превзошел ее ожидания.

"Очень чистыми стали окна, они совершенно прозрачные. Мне этот способ понравился даже больше, чем с кондиционером. Хотя я считала, что лучше, чем мытье стекол с кондиционером, ничего нельзя придумать", - отметила блогер.

