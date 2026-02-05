Городовой / Город / Из Пулково в древний Шымкент без пересадок: когда открываются рейсы
Из Пулково в древний Шымкент без пересадок: когда открываются рейсы

Опубликовано: 5 февраля 2026 18:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С 1 июня из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге впервые запустят прямые рейсы в Шымкент. Авиакомпания SCAT Airlines будет выполнять их дважды в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Расписание рейсов

  • По понедельникам: вылет из Пулково в 11:10, прилёт в Шымкент в 17:40 по местному времени.

  • По пятницам: вылет в 17:40, прилёт в 00:10.

Билеты уже можно приобрести.

Шымкент — третий по численности город Казахстана и важный культурный центр с историей свыше 2200 лет. Новый маршрут облегчит туристические и деловые поездки.

Юлия Аликова
