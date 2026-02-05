Из Пулково в древний Шымкент без пересадок: когда открываются рейсы

С 1 июня из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге впервые запустят прямые рейсы в Шымкент. Авиакомпания SCAT Airlines будет выполнять их дважды в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Расписание рейсов
-
По понедельникам: вылет из Пулково в 11:10, прилёт в Шымкент в 17:40 по местному времени.
-
По пятницам: вылет в 17:40, прилёт в 00:10.
Билеты уже можно приобрести.
Шымкент — третий по численности город Казахстана и важный культурный центр с историей свыше 2200 лет. Новый маршрут облегчит туристические и деловые поездки.