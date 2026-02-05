Городовой / Город / Петербург ускоряет транспортную революцию: 700 новых машин в 2025-м и планы на 2026-й
Петербург ускоряет транспортную революцию: 700 новых машин в 2025-м и планы на 2026-й

Опубликовано: 5 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В 2025 году Санкт-Петербург закупил свыше 700 единиц различной техники для общественного транспорта, включая 120 вагонов модели «Балтиец» для красной и коричневой линий метро.

Обновление парка продолжится и в 2026 году, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города.

Губернатор Александр Беглов ранее отметил, что модернизация подвижного состава петербургского метро продолжается: финансирование предоставлено на льготных условиях.

В прошлом году полностью обновили Линию №1 — по ней теперь ходят 37 новых составов «Балтиец», а также начали обновление Линии №2.

Парк «Горэлектротранса» расширили на 61 трамвай и 92 троллейбуса, а «Пассажиравтотранс» получил 513 автобусов и электробусов по договору — все поставки завершились в январе 2026 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
