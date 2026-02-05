Городовой / Город / Рекордные зарплаты в петербургском такси: свыше 91 тысяч в месяц плюс новые правила для самозанятых
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Жирные сковородки сияют как новые: ресторанный лайфхак, который изменит вашу кухню Полезное
Одобрено преображение пансионата «Заря»: бассейн, столовая и парки Город
Кожа рук без пятен и дряблости: всего 1 ампула и ложка сметаны - руки словно после спа-процедуры Полезное
Об этом не расскажут экскурсоводы: не Эрмитаж и не Кунсткамера – вот в какие 4 музея стоит сходить на выходных Полезное
Из Пулково в древний Шымкент без пересадок: когда открываются рейсы Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Рекордные зарплаты в петербургском такси: свыше 91 тысяч в месяц плюс новые правила для самозанятых

Опубликовано: 5 февраля 2026 16:30
 Проверено редакцией
Рекордные зарплаты в петербургском такси: свыше 91 тысяч в месяц плюс новые правила для самозанятых
Рекордные зарплаты в петербургском такси: свыше 91 тысяч в месяц плюс новые правила для самозанятых
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Водители такси в Санкт-Петербурге зарабатывают больше, чем их коллеги из других регионов России

По данным исследования сервиса по поиску работы, переданного ТАСС, средняя зарплата здесь превышает 91 тысячу рублей в месяц.

Сравнение с регионами

В Москве таксисты получают около 75 тысяч рублей ежемесячно, а в Ульяновской области — почти 60 тысяч.

Свыше 55 тысяч рублей платят водителям в Хабаровском и Камчатском краях, Рязанской, Сахалинской, Томской, Тверской и Тюменской областях.

Новые правила

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ввел обновленный порядок выдачи разрешений на такси для самозанятых — изменения были утверждены в конце 2025 года.

Также теперь для работы в такси не обязательно иметь постоянную регистрацию в городе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью