Рекордные зарплаты в петербургском такси: свыше 91 тысяч в месяц плюс новые правила для самозанятых

Водители такси в Санкт-Петербурге зарабатывают больше, чем их коллеги из других регионов России
По данным исследования сервиса по поиску работы, переданного ТАСС, средняя зарплата здесь превышает 91 тысячу рублей в месяц.
Сравнение с регионами
В Москве таксисты получают около 75 тысяч рублей ежемесячно, а в Ульяновской области — почти 60 тысяч.
Свыше 55 тысяч рублей платят водителям в Хабаровском и Камчатском краях, Рязанской, Сахалинской, Томской, Тверской и Тюменской областях.
Новые правила
Комитет по транспорту Санкт-Петербурга ввел обновленный порядок выдачи разрешений на такси для самозанятых — изменения были утверждены в конце 2025 года.
Также теперь для работы в такси не обязательно иметь постоянную регистрацию в городе.