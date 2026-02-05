Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Минеральных Вод?

Расстояние от Санкт‑Петербурга до Минеральных Вод по прямой — около 1 950 км, а если ехать по автомобильной трассе, получится примерно 2 250–2 260 км. Преодолеть его можно разными способами — каждый найдёт вариант по вкусу и бюджету.

Самолет

Самый стремительный способ — самолёт. Прямые рейсы из Пулково в Минеральные Воды выполняют несколько авиакомпаний. Всего за 3–4 часа вы окажетесь на юге, вдали от северной суеты. Цены на билеты стартуют от 6 000–7 000 рублей, но в летний сезон стоимость может заметно подрасти.

Поезд

Если хочется созерцать сменяющиеся пейзажи за окном и не спешить, подойдёт поезд. Прямые составы (например, 049А и 135А) отправляются с Московского вокзала. Дорога займёт около суток и 17–18 часов. Билет в плацкарте обойдётся минимум в 5 800 рублей, в купе — от 9 900 рублей. Поезда курсируют почти ежедневно, но расписание стоит уточнить заранее.

Автобус

Для тех, кто ищет бюджетный вариант, есть автобусы. Отправление обычно происходит с автовокзала № 2 на набережной Обводного канала. Путь неблизкий — около 34 часов в дороге, но и цена радует: билеты начинаются от 4 500–5 000 рублей.

Автомобиль

Путешествие на автомобиле — это свобода маршрута и возможность заглянуть в интересные места по пути. Дорога займёт примерно сутки с небольшим (8–10 часов чистого времени при средней скорости 70 км/ч). Маршрут пролегает через Пушкин, Тверь, Москву, Воронеж и другие города.

