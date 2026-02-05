Городовой / Вопросы о Петербурге / Как проходят экскурсии по коммунальным квартирам Санкт-Петербурга?
Как проходят экскурсии по коммунальным квартирам Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 5 февраля 2026 16:06
 Проверено редакцией
коммуналка, питер, дом
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Петербургские коммуналки — не просто жильё, а живые страницы городской истории, где каждая дверь скрывает десятки судеб. Экскурсии по таким квартирам — редкий шанс заглянуть в быт, который для многих стал символом целой эпохи.

Что ждёт на экскурсии?

Вы попадёте в квартиры, где сохранились подлинные детали:

  • резные двери и лепнина, помнящие дореволюционные балы;
  • чугунные радиаторы, которые грели ещё в 1920‑е;
  • старинные зеркала в тяжёлых рамах, отражающие смену жильцов на протяжении века;
  • паркет с геометрическим узором, по которому ходили и аристократы, и рабочие.

Интересные факты

Архитектурные сюрпризы. Многие коммуналки расположены в зданиях, спроектированных знаменитыми архитекторами. Например, в доме на набережной Фонтанки можно найти квартиры, где когда‑то были зимние сады и мраморные лестницы, а теперь — общий коридор и очередь в душ.

Тайные комнаты. В старых домах встречаются «чёрные ходы», кладовки для прислуги или даже потайные лестницы — следы былой роскоши, которые жильцы обнаруживали спустя десятилетия.

Коммунальный фольклор. У каждой квартиры — свои легенды. Где‑то «исчезали» вещи, в других — слышались шаги в пустых комнатах. Эти истории передавались от поколения к поколению, превращаясь в городской миф.

Рекорды плотности. В 1930–1940‑е годы в одной квартире могло проживать до 20–30 человек. Кухня становилась местом споров, а расписание приёма ванны — предметом долгих переговоров.

Соседи поневоле. В некоторых коммуналках сохранились «коммунальные книги» — рукописные журналы, где жильцы записывали правила быта, жалобы и даже шутки. Эти документы — бесценный источник для понимания повседневности.

Важно:

Экскурсии проводятся с согласия нынешних жильцов, поэтому фотографировать интерьеры часто нельзя. Но воспоминания о рассказах и атмосфере останутся с вами надолго.

Туры организуют локальные гиды и краеведческие сообщества. Лучше выбирать небольшие группы (5–7 человек) — так удаётся глубже погрузиться в историю и задать больше вопросов.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
