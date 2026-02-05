Блины, как у бабушки в деревне – на Масленицу самое то: ажурные, нежные, словно тают во рту

Готовить блины умеют почти все. Но далеко не каждая хозяйка может пожарить ажурные, вкусные блины, которые буквально тают во рту.

Оказывается, ключ к успеху кроется в добавлении дрожжей. Понадобится 6 граммов сухих или 18 граммов свежих. Растворите их в стакане теплого молока со щепоткой сахара. Через 10-15 минут на поверхности появится легкая пенка — знак, что можно начинать готовить.

В дрожжевую смесь добавьте взбитые яйца, соль и постепенно введите просеянную муку. Размешайте, чтобы у теста была консистенция жидкой сметаны. После этого добавьте 2 ложки растительного масла и полстакана теплой воды. Тесто накройте и оставьте в тепле на час-полтора, но главный секрет в том, что после подъема его не перемешивают, а аккуратно зачерпывают сверху, сохраняя пузырьки воздуха.

Выпекать нужно обязательно на чугунной сковороде. Разогретая до нужной температуры, она дарит каждому блинчику равномерную прожарку и характерные дырочки. Смазывать маслом нужно только перед первым блинчиком. Жарить следует на среднем огне, переворачивая, когда поверхность станет матовой.

Готовые блины смажьте сливочным маслом, складывают стопкой и укрывают полотенцем — так они становятся еще нежнее. Традиционно их подают со сметаной, вареньем, а в некоторых семьях любили сочетание с творогом или соленой рыбой.

