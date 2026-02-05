2 ложки в воду – и даже "дубовые" полотенца станут мягче пуха и нежнее облака – больше никакой "наждачки"

Каждая хозяйка знает, что уже после пары стирок махровые полотенца встают колом, становятся жесткими и все больше напоминают "наждачку". Былая нежность и мягкость исчезают без следа. Но торопиться покупать новые полотенца не стоит. Эксперт по домоводству Марина Жукова рассказала, как вернуть пушистость даже самым старым и "дубовым" экземплярам.

Секрет №1

В первую очередь следует растворить 2 столовые ложки кондиционера для волос в 100 миллилитрах теплой воды. Полученную смесь добавить в отсек для полоскания.

Секрет №2

Не стоит стирать махровые полотенца агрессивными порошками. Иначе ткань станет как картон. Лучше отдать предпочтению порошку для детского белья или гелю для стирки.

Секрет №3

Чтобы полотенца стали еще мягче, а застарелые пятна исчезли, нужно добавить прямо в барабан 3 столовые ложки нашатырного спирта. Не стоит опасаться, что у полотенец появится резкий запах. Он улетучится вместе с влагой сразу после высыхания. Температуру стирки лучше выставить на уровне 40 градусов.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили Марину Жукову за советы и рассказали, как сами возвращают полотенцам нежность и мягкость:

"Спасибо за обзор. Я по вашему совету замочила полотенце на даче в порошке с добавлением соды, и что вы думаете, я руками отстирала так, как не отстирала бы самая крутая и навороченная машина. Полотенце стало мягким и пушистым после полоскания тоже вручную. Раньше пробовала с кондиционером для белья, но это точно не работает". "Для эксперимента взяла обычную поваренную соль без добавок, насыпала 3 столовые ложки прямо в барабан, сверху закинула стопку полотенец и включила стирку при 60 градусах. Все как обычно, без кондиционера и без танцев с бубном. Когда достала вещи, особой разницы не заметила. Подумала, что очередной бесполезный лайфхак. Но стоило полотенцам высохнуть, и тут меня осенило: они стали мягкие, пушистые, приятные на ощупь. "Самое лучшее средство – это сушка для белья. Оооочень мягкие полотенца после нее и не мятые".

