100 мл в воду – и тюль станет как новый: ни желтизны, ни серости, ни пятен – искрится, как первый снег

Каждая хозяйка знает, что со временем, особенно на кухне тюль теряет прежнюю белоснежность. На нем появляются пятна, серый налет и даже желтизна. Отстирать их привычным способом бывает невозможно. Но опускать руки или бежать в прачечную не стоит. Эксперт по домоводству, автор Дзен-канала "Уютный дом" (18+) поделилась простым и действенным способом стирки тюля. Станет как новый, заискрится от чистоты.

Первый этап: замачивание

Сначала нужно замочить тюль в холодной воде на 1 час. Это удалит из волокон пыль и поверхностные загрязнения. Если отправить занавеску в теплую или горячую воду, то пятна только закрепятся. Если ситуация запущенная, то после замачивания тюль следует намылить хозяйственным мылом и оставить на 5 минут, а после хорошо выполоскать.

Второй этап: стирка

Затем тюль нужно постирать привычным способом при температуре 30-40 градусов. На этом этапе удалятся более глубокие и проблематичные загрязнения.

Третий этап: выбеливание

Нужно приготовить крутой солевой раствор. Для этого достаточно развести 5 столовых ложек соли в 3 литрах чуть теплой воды. Оставить на 3 часа.

Заключительный этап

После необходимо отправить тюль в стиральную машину, влить в отсек для кондиционера 100 миллилитров уксуса 9% и запустить короткую стирку. Это удалит из волокон ткани остатки соли, порошка и серости, а также придаст тюлю дополнительный блеск. Он буквально заискрится от чистоты.

Личный опыт хозяек

Хозяйки поблагодарили эксперта за советы и поделились собственным опытом стирки тюля:

"Мама сначала тюль отстирывает, а затем смешивает перекись водорода и нашатырный спирт, растворяет все в теплой воде и замачивает занавеску. Этот состав действует как обесцвечивание волос. После такой процедуры тюль идеально белый". "А я тюль сразу замачиваю в холодной и крепкой солевой воде, желательно с вечера и на ночь. Потом полощу его, а далее стираю в машинке".

