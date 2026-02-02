Сколько стоит квартира в Санкт-Петербурге?

По данным на конец 2025 года, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Санкт-Петербурга составляла около 361 тыс. руб. В массовом сегменте цена за год выросла с 225 тыс. руб. в ноябре 2024-го до 257 тыс. руб. в ноябре 2025-го.

Какие цены на квартиры на вторичном рынке?

На вторичном рынке медианная цена квадратного метра к концу 2025 года достигла 234 тыс. руб., а медианная полная стоимость квартиры — 11,1 млн руб. при средней площади 55,5 кв.м. По данным Центра аналитики BN.ru, на конец декабря 2025 года средняя цена предложения на рынке вторичного массового жилья составила 211,3 тыс. руб. за квадратный метр.

Цены варьируются в зависимости от типа квартиры и района:

Студии и однокомнатные квартиры на вторичном рынке в декабре 2025 года в среднем стоили около 7,8 млн руб., двухкомнатные — около 12,6 млн., трёхкомнатные — около 16,5 млн.

В новостройках студии доступны в среднем от 4,2 млн руб., однокомнатные квартиры — от 6,5 млн, двухкомнатные — от 11 млн, трёхкомнатные — от 18 млн руб.

Самые дорогие районы — Петроградский, Центральный и Адмиралтейский. К концу 2025 года стоимость квадратного метра в двух первых районах преодолела отметку в 600 тыс. руб., в Адмиралтейском — достигла 500 тыс. руб. Самые доступные — Колпинский и Пушкинский районы.

Прогнозы на 2026 год:

По оценкам Nikoliers, средневзвешенная цена экспозиции в новостройках может вырасти на 15%, достигнув около 415 тыс. руб. за квадратный метр.

Эксперты агентства «Дом.РФ» прогнозируют рост цен в Санкт-Петербурге в 2026–2027 годах примерно на величину инфляции — около 3–5% в год.

Некоторые аналитики ожидают роста цен на 5–7% при условии снижения ключевой ставки.

Стоит учитывать, что рынок недвижимости динамичен, и цены могут меняться под влиянием экономической ситуации, ставок по ипотеке, изменений в законодательстве и других факторов. Для получения актуальной информации рекомендуется обращаться к актуальным отчётам аналитических агентств или риелторских компаний.

