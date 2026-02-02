Городовой / Вопросы о Петербурге / Какие станции Петербургского метро сейчас закрыты?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Древнейший город России, которому пять тысяч лет: где находится и что в нем посмотреть Полезное
Куда заехать по пути из Москвы в Санкт-Петербург? Вопросы о Петербурге
По каким дням ходит поезд Санкт-Петербург — Костомукша? Вопросы о Петербурге
Лист фиалки даст корни через 7 дней: спустя месяц будет мощная шапка бутонов — секреты размножения Полезное
Крутить или не крутить? Стоит ли выпрямлять кривое растение – или не трогать горшок совсем, отвечают эксперты Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Туризм Эксклюзив
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какие станции Петербургского метро сейчас закрыты?

Опубликовано: 2 февраля 2026 12:40
 Проверено редакцией
метро, эскалатор
Какие станции Петербургского метро сейчас закрыты?
Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

По данным официального сайта Петербургского метрополитена, на 2 февраля 2026 года полностью закрыты для пассажиров две станции: «Фрунзенская» и «Парк Победы». Обе находятся на Московско-Петроградской (синей) линии.

Когда откроют для пассажиров Фрунзенскую?

Станция закрыта на реконструкцию с 1 июня 2024 года. Планируется, что она будет недоступна для пассажиров до 1 июня 2027 года. В ходе работ ведётся строительство нового пятиэтажного вестибюля, где разместится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Также проводится реконструкция наклонного хода, замена инженерных сетей и эскалаторов.

Когда откроют для пассажиров Парк Победы?

Станция закрыта с 29 июня 2025 года. Предполагаемая дата открытия — 6 августа 2027 года. В рамках реконструкции планируется снести старый вестибюль и построить на его месте двухэтажное здание с подвальным этажом, заменить эскалаторы, благоустроить прилегающую территорию.

Какие еще станции метро закроют в 2026 году?

В 2026 году на капитальный ремонт планируется закрыть станцию «Озерки» (также на синей линии). Точную дату начала и продолжительность работ пока не называют, но ремонт затронет вестибюль и займет не менее года.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью