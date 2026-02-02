Какие станции Петербургского метро сейчас закрыты?

По данным официального сайта Петербургского метрополитена, на 2 февраля 2026 года полностью закрыты для пассажиров две станции: «Фрунзенская» и «Парк Победы». Обе находятся на Московско-Петроградской (синей) линии.

Когда откроют для пассажиров Фрунзенскую?

Станция закрыта на реконструкцию с 1 июня 2024 года. Планируется, что она будет недоступна для пассажиров до 1 июня 2027 года. В ходе работ ведётся строительство нового пятиэтажного вестибюля, где разместится Единый диспетчерский центр метрополитена (ЕДЦМ). Также проводится реконструкция наклонного хода, замена инженерных сетей и эскалаторов.

Когда откроют для пассажиров Парк Победы?

Станция закрыта с 29 июня 2025 года. Предполагаемая дата открытия — 6 августа 2027 года. В рамках реконструкции планируется снести старый вестибюль и построить на его месте двухэтажное здание с подвальным этажом, заменить эскалаторы, благоустроить прилегающую территорию.

Какие еще станции метро закроют в 2026 году?

В 2026 году на капитальный ремонт планируется закрыть станцию «Озерки» (также на синей линии). Точную дату начала и продолжительность работ пока не называют, но ремонт затронет вестибюль и займет не менее года.

