По каким дням ходит поезд Санкт-Петербург — Костомукша?

По маршруту Санкт-Петербург — Костомукша (город в северо-западной части Республики Карелия) курсирует поезд 350А, который отправляется с Ладожского вокзала в 17:08 по средам и пятницам. Время в пути составляет 16 часов.

Сколько стоят билеты до Костомукши?

Цены варьируются в зависимости от типа вагона и даты поездки. По данным на 2026 год, примерные расценки составляют:

Сидячий вагон — от 1 355 рублей.

Плацкарт — от 2 028 рублей.

Купе — от 3 776 рублей.

Стоимость может меняться в зависимости от сезона, дня недели, наличия акций и спроса на билеты. Часто РЖД предлагает верхние места в купе со скидкой 50%, и их цена может оказаться ниже, чем в плацкарте.

Дополнительные сведения

По маршруту поезд делает 36 остановок. Самые долгие стоянки — в Суоярви (50 минут) и Суккозеро (39 минут). Часть станций на пути следования — технические, купить билет до них невозможно.

Какая есть альтернатива добраться до Костомукши?

Если поезд №350А недоступен на нужную дату, можно добраться через Петрозаводск.