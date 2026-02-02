Городовой / Город / Магический тренд года в Петербурге: колья спасают сон, нервы и карьеру
Магический тренд года в Петербурге: колья спасают сон, нервы и карьеру

Опубликовано: 2 февраля 2026 15:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

В 2025 году россияне внезапно заинтересовались магическими предметами, особенно осиновыми кольями. Как сообщает Neva.Today, петербуржцы активно поддерживают этот тренд.​

Отмечается четырехкратный рост продаж таких кольев в этом году. Официально это обереги, но продавцы уверяют в их многозначном использовании: от мифических вампиров до охраны дома, машины, участка и даже защиты от сглаза.

В Петербурге их предлагают на маркетплейсах и в эзотерических лавках.​

В описаниях товаров обещают всесторонний эффект: колья якобы способствуют лучшему сну, снимают нервное напряжение и положительно влияют на самочувствие в целом. Вероятно, эти качества обеспечили амулету такую популярность.​

Стоимость магического изделия колеблется от 100 до 500 рублей. Дешевые варианты обычно компактнее и, по словам продавцов, предохраняют только от "несчастий и злых сил", тогда как премиум-модели гарантируют дополнительные обереги.​

Русская православная церковь осудила увлечение осиновыми кольями.

Автор:
Юлия Аликова
Город
