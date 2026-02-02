Магический тренд года в Петербурге: колья спасают сон, нервы и карьеру

В 2025 году россияне внезапно заинтересовались магическими предметами, особенно осиновыми кольями. Как сообщает Neva.Today, петербуржцы активно поддерживают этот тренд.
Отмечается четырехкратный рост продаж таких кольев в этом году. Официально это обереги, но продавцы уверяют в их многозначном использовании: от мифических вампиров до охраны дома, машины, участка и даже защиты от сглаза.
В Петербурге их предлагают на маркетплейсах и в эзотерических лавках.
В описаниях товаров обещают всесторонний эффект: колья якобы способствуют лучшему сну, снимают нервное напряжение и положительно влияют на самочувствие в целом. Вероятно, эти качества обеспечили амулету такую популярность.
Стоимость магического изделия колеблется от 100 до 500 рублей. Дешевые варианты обычно компактнее и, по словам продавцов, предохраняют только от "несчастий и злых сил", тогда как премиум-модели гарантируют дополнительные обереги.
Русская православная церковь осудила увлечение осиновыми кольями.