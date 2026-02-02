Городовой / Город / Школьник из Красносельского района мыл фары и исчез
Школьник из Красносельского района мыл фары и исчез

Опубликовано: 2 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Мальчик перед уходом он сообщил родителям, что направится в гипермаркет на Таллинском шоссе, но с тех пор связь с ним прервалась, сообщает издание "78".

По информации источников, мальчика замечали возле магазина, где он чистил фары автомобилей на парковке. Его также видели в поселке Новоселье и микрорайоне Балтийская Жемчужина.

Описание внешности

На ребенке была черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги и шапка, а с собой он нес черный рюкзак. Предположительно, Павел ушел кататься на горку неподалеку от Красносельского шоссе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
