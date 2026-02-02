Похищение в Петербурге: 9-летний мальчик пропал, подозреваемый задержан

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в похищении 9-летнего ребенка в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК по городу, где собрали ключевые детали инцидента.
Условия исчезновения
30 января около 14:00 мск мальчик покинул дом и не вернулся. На нем была черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги, черная шапка и бежевый шарф.
Видеокамеры у магазина "Лента" на Таллинском шоссе засняли, как он сел в автомобиль незнакомца.
Ход расследования
СК возбудил дело по статье об убийстве из-за пропажи ребенка. Основная версия — похищение, которую проверяют следователи и полицейские.
Задержанный — 38-летний житель Луганской области, который пойман в Псковской области, но мальчика при нем не обнаружили.