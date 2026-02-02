Этот трюк с солью изменит вашу кухню: холодильник без запаха - еда не портится

Новости по теме

Проводницы кладут в чай соду, а баристы щепотку соли в кофе: вот как улучшает вкус напитка

Перейти

Даже с грязной офисной кружки сойдет вековой чайный налет: соду и соль оставьте на кухне

Перейти

Мусор, который все выбрасывают, заменит поглотитель запахов: служит дольше, чем сода или гуща

Перейти

Соль за десять рублей и соль за тысячу: стоит ли петербуржцам переплачивать за гималайскую

Перейти

Соду в клей больше не добавляю - нашел способ лучше: 1 щепотка "пыли" - детали соединяются намертво

Перейти