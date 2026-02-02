Айн Рэнд вернулась в Петербург: открыт музей-квартира на Невском

2 февраля, в день рождения Айн Рэнд (урожденной Алисы Розенбаум), в Санкт-Петербурге открыли ее музей-квартиру по адресу Невский проспект, 120.

Эта выдающаяся писательница и философ XX века, автор знаменитого романа «Атлант расправил плечи», жила здесь до отъезда в США; на втором этаже располагалась аптека ее отца, а семья обитала на третьем.

Что есть сейчас

В музее пока немного экспонатов: стены украшают информационные стенды о жизни Рэнд, на столе стоит пишущая машинка «Ремингтон» среди распечаток рукописей, ее книг, диска с экранизацией главного романа и сувениров, подчеркивающих петербургское происхождение автора.

Основатель музея, бизнесмен и депутат Заксобрания СПб Дмитрий Павлов открыл для себя творчество Рэнд еще в 1992 году. Позже здание коммуналок на Невском, 120, выкупили под офисы, и выяснилось, что здесь жила знаменитая уроженка города.

Михаил Кравцов из фонда Айн Рэнд отметил, что пространство уже активно используется: фонд сотрудничает с Павловым пять с половиной лет и проводит здесь ежемесячные дискуссионные клубы, пишет Петербургский дневник.

Будущие планы

Цель — завершить музей к сентябрю 2026 года. Он не будет открыт для ежедневных посещений, но появится сайт и соцсети для записи на групповые экскурсии.