Исправила 4 ошибки в макияже - теперь выгляжу на 10 лет моложе: актуально для женщин 50+

Молодые женщины стремятся соответствовать современным тенденциям в макияже и часто прислушиваются к советам окружающих. В то же время дамы постарше не желают пересматривать свои правила.

По этой причине женщины старше 50 лет совершают ошибки в макияже, которые визуально прибавляют возраст. Визажист Ирина Смикорина назвала четыре основные привычки, от которых лучше отказаться.

Яркая помада

Многие дамы используют в макияже только помаду, которая выглядит неестественно, подчеркивает рельеф губ и возрастные изменения. Не рекомендуется выбирать темные оттенки с сиреневым отливом, перламутровые цвета и слишком жирные составы.

Отсутствие контура губ

Карандаш помогает "удержать" помаду на губах и скорректировать их форму. Если помада постоянно выходит за контур, можно использовать карандаш как основное средство, но перед этим обязательно увлажните губы бальзамом.

Игнорирование бровей

Тонкие и невыразительные брови делают лицо менее гармоничным. Даже если у вас от природы хорошие брови, регулярно корректируйте форму и слегка подчеркивать их, чтобы они не сливались с кожей. Выбирайте такие оттенки, которые подходят к естественному цвету волос.

Межресничная линия

Отсутствие "межреснички" делает взгляд тусклым. Если вы не можете аккуратно прорисовать линию карандашом, наносите первый слой туши только на корни ресниц, а второй — на всю длину. Также прокрасить линию можно тенями или подводкой.

Советы визажиста

отдавайте предпочтение матовым помадам теплых оттенков;

выбирайте карандаш для губ в тон помады или чуть темнее;

регулярно корректируйте форму бровей и слегка их подчеркивайте;

используйте легкие текстуры и избегайте слишком плотных составов;

не забывайте об увлажнении кожи и губ перед макияжем.

Отзыв

Пользователь Дзен-канала Ольга Суворова призналась, что видела много фотографий женщин в возрасте до и после работы визажиста, и призвала не игнорировать советы профессионалов.

"Женщина начинает выглядеть не только моложе и привлекательнее, но и умнее, достойнее, раскрывается ее неординарность и человеческое обаяние", - отметила она.

Галина Калина отметила, что после 45 лет перестала красить нижние ресницы, а карандаш для век и тушь использует только коричневого цвета, поскольку черный старит.

"Главное — сделать кожу. Накрашенные глаза и губы без оформленной кожи смотрятся ужасно", - указала женщина.

Ранее "Городовой" объяснил, почему свадебный макияж стоит дороже обычного. А здесь вы можете прочитать, как придать взгляду выразительности с помощью обыкновенной стрелки.