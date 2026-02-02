Как работает Эрмитаж в Санкт-Петербурге?

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге работает со вторника по воскресенье, понедельник — всегда выходной. Также официальные нерабочие дни, кроме понедельников: 1 января и 9 мая.
График работы Эрмитажа
Эрмитаж открыт для посетителей во вторник, пятницу и субботу — с 11:00 до 20:00, в среду, четверг и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.
Полезные советы
- Покупайте билеты онлайн. Это сэкономит время и избавит от очередей. На сайте можно выбрать сеанс и маршрут.
- Приходите заранее. За 20–25 минут до начала сеанса — в гардеробе бывают очереди.
- Выбирайте вход через Иорданскую лестницу. Так вы сразу окунётесь в атмосферу императорской роскоши — это один из самых впечатляющих интерьеров Эрмитажа.
- Планируйте маршрут. В музее 365 залов, обойти всё за раз невозможно. На сайте есть готовые маршруты на 1–2 часа — они помогут увидеть ключевые шедевры.
- Возьмите экскурсию (особенно в первый визит). Гид проведёт по главным залам и расскажет истории, которые вы вряд ли найдёте в путеводителе.
Обратите внимание на детали
Часы «Павлин» в Павильонном зале — действующие механические часы XVIII века, которые заводят для посетителей по расписанию.
Большая колыванская ваза (высота 2,57 м, вес 2,5 т) — один из самых массивных экспонатов.
Лоджии Рафаэля — галерея, копирующая росписи Ватиканского дворца.
Золотые и Бриллиантовые кладовые — доступны только с экскурсией, но стоят того: здесь собраны сокровища Романовых и шедевры Фаберже.