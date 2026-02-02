Городовой / Вопросы о Петербурге / Как работает Эрмитаж в Санкт-Петербурге?
Как работает Эрмитаж в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 2 февраля 2026 15:20
 Проверено редакцией
эрмитаж
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге работает со вторника по воскресенье, понедельник — всегда выходной. Также официальные нерабочие дни, кроме понедельников: 1 января и 9 мая.

График работы Эрмитажа

Эрмитаж открыт для посетителей во вторник, пятницу и субботу — с 11:00 до 20:00, в среду, четверг и воскресенье — с 11:00 до 18:00. Кассы прекращают работу за час до закрытия музея.

Полезные советы

  • Покупайте билеты онлайн. Это сэкономит время и избавит от очередей. На сайте можно выбрать сеанс и маршрут.
  • Приходите заранее. За 20–25 минут до начала сеанса — в гардеробе бывают очереди.
  • Выбирайте вход через Иорданскую лестницу. Так вы сразу окунётесь в атмосферу императорской роскоши — это один из самых впечатляющих интерьеров Эрмитажа.
  • Планируйте маршрут. В музее 365 залов, обойти всё за раз невозможно. На сайте есть готовые маршруты на 1–2 часа — они помогут увидеть ключевые шедевры.
  • Возьмите экскурсию (особенно в первый визит). Гид проведёт по главным залам и расскажет истории, которые вы вряд ли найдёте в путеводителе.

Обратите внимание на детали

Часы «Павлин» в Павильонном зале — действующие механические часы XVIII века, которые заводят для посетителей по расписанию.

Большая колыванская ваза (высота 2,57 м, вес 2,5 т) — один из самых массивных экспонатов.
Лоджии Рафаэля — галерея, копирующая росписи Ватиканского дворца.

Золотые и Бриллиантовые кладовые — доступны только с экскурсией, но стоят того: здесь собраны сокровища Романовых и шедевры Фаберже.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
