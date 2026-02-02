Городовой / Полезное / Белые кухни и потолки больше не в тренде: что заменит их в 2026 году — неожиданный список
Белые кухни и потолки больше не в тренде: что заменит их в 2026 году — неожиданный список

Опубликовано: 2 февраля 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Белые кухни и потолки больше не в тренде: что заменит их в 2026 году — неожиданный список
фото Городовой ру

Эпоха безупречно‑белых, почти «больничных» пространств уходит в прошлое — на смену ей приходит тяга к теплу, самобытности и выразительным акцентам. Дизайнеры выделяют несколько ключевых векторов, которые будут формировать облик жилых пространств в ближайшие годы.

Цвет и текстура: отказ от аскезы

На первый план выходят насыщенные, глубокие оттенки — не кричащие, а благородные:

  • бутылочно‑зеленый;
  • терракотовый;
  • темно‑синий;
  • приглушенный лиловый.

Такие тона придают интерьеру объем и характер. Примечательно, что цвет теперь проникает даже на потолки: вместо обязательного белого — окраска в тон стенам, отделка деревом или фактурной штукатуркой. Цель — создать цельное, гармоничное пространство.

Не менее важен возврат к природным материалам с выраженной текстурой:

  • камень с естественными прожилками;
  • дерево с сучками и неравномерным тоном;
  • зернистая штукатурка.

Идеал безупречной гладкости утрачивает актуальность — на смену ему приходит тактильность и живость фактур.

Комфорт превыше парадности

На смену «выставочной» стерильности приходит обжитость и уют. Интерьеры должны выглядеть так, будто в них действительно живут:

  1. плед, небрежно брошенный на диван;
  2. книги, расставленные по интересам, а не по цвету;
  3. асимметричная расстановка мебели и света.

Функциональность становится краеугольным камнем:

Закрытые кухни. После бума открытых пространств многие ценят изоляцию: стеклянные раздвижные перегородки или двери помогают отделить кухню от общей зоны, спасая от запахов и шума.

Мебель для жизни. На смену легким модульным диванам приходят объемные, «обволакивающие» модели, в которых комфортно проводить вечера. Предметы интерьера должны быть прежде всего удобными, а не только эффектными.

Эклектика и персональность вместо канонов

Строгое следование одному стилю (сканди, лофт и т. п.) теряет актуальность. На первый план выходит эклектика — умелое смешение элементов разных эпох и направлений. Это позволяет создать пространство, которое отражает индивидуальность владельца, передает "Pro Город Киров".

Меняется и подход к декору. Уходят массовые безделушки и приходят осмысленные вещи: винтаж, ручная работа, эстетично‑функциональные предметы (например, дизайнерский чайник или ваза). Каждая деталь должна нести смысл — либо эмоциональную ценность, либо практическую пользу.

Интерьер как отражение личности

Главный тренд — персонализация. Пространство становится менее «правильным» и более душевным. Также менее выставочным и более удобным для жизни, смелым в акцентах, но продуманным в целом.

Интерьер будущего — это не музей образцов, а живой фон для повседневной жизни, где каждый элемент рассказывает историю своего владельца.

Ранее портал "Городовой" сообщал: Соседей больше не слышно: без ремонта и мастеров — эффективная шумоизоляция пола

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
