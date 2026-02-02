Древнейший город России, которому пять тысяч лет: где находится и что в нем посмотреть

Самый древний российский город стал центром притяжения туристов. Он привлекает живописной природой и удивительной историей. Между стеной Кавказских гор и водами Каспийского моря тысячи лет стоит город-страж, город-легенда — Дербент. Путешественник и блогер Марк Еремин рассказал, что привлекает в нем историков и туристов.

Официально, по данным ЮНЕСКО, Дербент насчитывает около 2000 лет непрерывной городской жизни. Но под его мощными крепостными стенами археологи нашли следы поселений, которым все пять тысячелетий. Главная магия Дербента в том, что его история не заперта в музеях — она живет в камне, к которому можно прикоснуться.

Что посмотреть в Дербенте

Крепость Нарын-кала — это сердце Дербента. Поднимаясь сюда, понимаешь гениальную задумку строителей, пишет путешественник. С этой высоты контролируется вся узкая прибрежная полоса — знаменитые Каспийские ворота, через которые шли армии и караваны.

Двойная крепостная стена, спускающаяся от цитадели к морю, построена в VI веке. Она буквально «запирала» проход, прочно защищая Дербент. Проходя между этими стенами, ощущаешь, что значит жить на границе империй и эпох.

Лабиринт старого города — настоящая машина времени. Узкие, запутанные улочки, дома с глухими фасадами и скрытыми двориками создавались не по плану архитектора, а по законам выживания: чтобы спасать от жары, любопытных глаз и вражеских набегов. Заблудиться здесь — лучший способ почувствовать дыхание средневековья.

Джума-мечеть, старейшая в России, — место, где история становится осязаемой. Древние колонны и тихий двор, куда проникает солнце, не просто памятник, а центр духовной жизни на протяжении веков.

Ханские бани на территории крепости напоминают, что за стенами жили не только воины. Эти подземные купола, где когда-то струился пар и велись неспешные беседы, раскрывают частную, человеческую сторону прошлого.

Армянская церковь Святого Всеспасителя (XIX век) добавляет в многослойную палитру Дербента ещё один яркий штрих. Сегодня в её стенах располагается изумительный музей ковра, символично объединяющий культурные традиции всего региона.

Дербент — город, который стоит того, чтобы в нем побывать: увидеть закат над Каспием с высоты Нарын-калы, коснуться шершавых камней крепостной стены, вдохнуть аромат специй на восточном базаре и услышать эхо тысяч лет в тишине древних улочек. А как обезопасить себя в любой поездке, рассказали в инструкции от стюардессы.

