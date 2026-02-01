Зеркала‑шпионы и незваные гости: как обезопасить себя в отеле - 3 неожиданных лайфхака от стюардессы

Путешествия дарят незабываемые впечатления. Однако даже в пятизвездочном отеле важно помнить о личной безопасности. Незваные гости и подглядывание через зеркало - это не сюжет триллера, а потенциальные риски, с которыми может столкнуться каждый турист.

Стюардесса из авиакомпании Emirates поделилась проверенными лайфхаками для гостей отелей на своей странице в Instagram*. Ее советы основаны на многолетнем опыте командировок по всему миру.

Защита номера от незваных гостей

Первый и самый важный шаг — надежная блокировка двери. Обязательно закройте все замки, а глазок заклейте пластырем, чтобы снаружи не было видно, включен ли в номере свет.

Также можно своими руками сделать "сигнализацию". Для этого необходимо на ночь повесить на ручку двери кружку.

«Если кто‑то попытается проникнуть в номер, кружка упадет и разбудит вас», — объяснила стюардесса.

Проверка зеркал

Чтобы убедиться, что в номере нет скрытой камеры за зеркалом, проведите быстрый тест. Приложите ноготь к отражающей поверхности: если между пальцем и его отражением есть пространство, перед вами обычное зеркало.

Если же зазор отсутствует — это тревожный сигнал. Скорее всего, перед вами двустороннее стекло, за которым может находиться наблюдатель.

Хранение вещей

Все ценные вещи — документы, деньги и украшения— обязательно убирайте в сейф отеля. При выходе из номера не забывайте вешать табличку «не беспокоить».

"Если идете гулять в одиночку в новой стране, оставьте в номере записку с местом, куда собираетесь", - добавила стюардесса.

В случае непредвиденных обстоятельств сотрудники отеля смогут оперативно сообщить о вашем маршруте. Так вы сможете быть спокойны за свою безопасность и в полной мере насладиться отдыхом.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.