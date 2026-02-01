Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода?

Расстояние между Санкт‑Петербургом и Нижним Новгородом по прямой чуть меньше 800 км. Но реальный маршрут всегда длиннее и интереснее. Давайте разберёмся, как удобнее проложить свой путь.

На автомобиле: свобода выбора

Если отправиться в дорогу на машине, предстоит преодолеть около 1 050–1 100 км по федеральным трассам — в основном по М‑10 «Россия» и М‑7 «Волга». В идеальных условиях (без пробок и долгих остановок) путь займёт 12–14 часов.

Многие водители разбивают поездку на два дня: например, ночуют в Москве или Владимире. Так комфортнее, а заодно можно заглянуть в старинные города по пути. Дорога открывает смену пейзажей: от северных лесов к среднерусским равнинам, а ближе к Нижнему — к живописным волжским просторам.

По железной дороге: ритм путешествия

Поезд — вариант для тех, кто хочет расслабиться и наблюдать, как за окном меняется ландшафт. Время в пути — от 13 до 16 часов в зависимости от типа состава. Вы садитесь на Московском вокзале Петербурга, а утром или вечером уже видите высокие берега Оки и Волги.

Самолётом: быстрый рывок

Самый стремительный вариант — авиаперелёт. Прямой рейс длится всего 1 час 40 минут–1 час 50 минут. С учётом дороги в аэропорт, регистрации и получения багажа весь процесс займёт 4–5 часов.

Автобусом: бюджетно, но с испытанием

Автобус — выбор для тех, кому важна экономия. Путь займёт 15–18 часов, а билет обойдётся заметно дешевле, чем на поезд или самолёт.

Какой бы способ вы ни выбрали, дорога из Петербурга в Нижний Новгород — это не просто километры, а путешествие сквозь разные ритмы России. Вы почувствуете, как меняется воздух, пейзажи и даже настроение городов по пути. А когда увидите золотые купола над Волгой, поймёте: оно того стоило.

