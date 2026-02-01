Рецепт тонких блинчиков: подаем с начинкой или просто с маслом - то что нужно на Масленицу

Совсем скоро наступит Масленица, и из каждого дома будет доноситься аромат блинчиков. Некоторые рецепты традиционного блюда нельзя назвать удачными: блины пригорают, слипаются или получаются «резиновыми».
Однако расстраиваться не стоит — идеальный рецепт перед вами! Блинчики выходят тонкими, нежными и ароматными.
Ингредиенты
- мука - 1 стакан;
- кефир - 1 стакан;
- молоко - 1 стакан;
- яйцо - 1 шт.;
- сахар - 1 ст. л.;
- растительное масло - 1 ст. л.;
- сода - 1 ч. л.;
- соль - щепотка.
Способ приготовления
Просеиваем муку через мелкое сито и высыпаем в глубокую миску. Затем в нее разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, постепенно вливаем кефир и активно перемешиваем венчиком.
Далее добавляем соду и снова хорошенько перемешиваем венчиком. Тесто получится густое, а из-за соды оно увеличится в объеме.
Затем в заготовку выливаем молоко и еще раз перемешиваем тесто венчиком. Добавляем растительное масло и начинаем выпекать блинчики на разогретой сковороде.
Готовим тонкие блины на среднем огне. Блинчики не пригорают, отлично переворачиваются и получаются невероятно ажурными.
По желанию каждый блинчик можно смазать сливочным маслом, завернуть в него начинку или же подать со сметаной. В любом случае будет очень вкусно. Приятного аппетита!
