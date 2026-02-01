Рецепт тонких блинчиков: подаем с начинкой или просто с маслом - то что нужно на Масленицу

Совсем скоро наступит Масленица, и из каждого дома будет доноситься аромат блинчиков. Некоторые рецепты традиционного блюда нельзя назвать удачными: блины пригорают, слипаются или получаются «резиновыми».

Однако расстраиваться не стоит — идеальный рецепт перед вами! Блинчики выходят тонкими, нежными и ароматными.

Ингредиенты

мука - 1 стакан;

кефир - 1 стакан;

молоко - 1 стакан;

яйцо - 1 шт.;

сахар - 1 ст. л.;

растительное масло - 1 ст. л.;

сода - 1 ч. л.;

соль - щепотка.

Способ приготовления

Просеиваем муку через мелкое сито и высыпаем в глубокую миску. Затем в нее разбиваем яйцо, добавляем сахар, соль, постепенно вливаем кефир и активно перемешиваем венчиком.

Далее добавляем соду и снова хорошенько перемешиваем венчиком. Тесто получится густое, а из-за соды оно увеличится в объеме.

Затем в заготовку выливаем молоко и еще раз перемешиваем тесто венчиком. Добавляем растительное масло и начинаем выпекать блинчики на разогретой сковороде.

Готовим тонкие блины на среднем огне. Блинчики не пригорают, отлично переворачиваются и получаются невероятно ажурными.

По желанию каждый блинчик можно смазать сливочным маслом, завернуть в него начинку или же подать со сметаной. В любом случае будет очень вкусно. Приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить десерт из XIX века по секретному рецепту Арины Родионовны. А как выбрать молоко и муку для идеальных блинов на Масленицу, можете прочитать здесь.