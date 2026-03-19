Убраться в доме и загадать желание: как встретить весеннее равноденствие, чтобы привлечь удачу - народные приметы

С 20 марта устанавливалось тепло и начинались полевые работы

20 марта, в пятницу, состоится событие пусть и регулярно повторяющееся, но все же важное, без преувеличения космического масштаба. По расчетам астрономов, в 17:46 по московскому времени Солнце пересечёт небесный экватор. Переход светила из южного полушария в северное знаменует наступление астрономической весны. Также оно известно как весеннее равноденствие, когда день почти равен ночи. Но ключевое слово «почти» - на 6-10 минут день все же будет длиннее, уточнила для «Газеты.Ru» астроном Людмила Кошман.

Этот день считался особенным для славян. Он означал пробуждение природы, победу света над тьмой. В этот день, согласно поверьям, Ярило — славянский бог солнца и плодородия — спускает на землю тепло. По сути своей День весеннего равноденствия — это начало полевых работ.



С приходом астрономической весны связано множество примет и традиций. Были у славян на этот день свои правила, чтобы год был удачным.

Что запрещено в день весеннего равноденствия

Праздник нельзя было встречать в грязном доме, но и убираться в этот день тоже не принято. Все домашние работы нужно было сделать заранее.

Ссориться и ругаться, предаваться унынию и жалобам запрещено.

Давать и брать в долг в этот день нельзя.

Что нужно делать в день весеннего равноденствия

Считалось, что искренние желания, загаданные в равноденствие, исполняются. Было принято мечтать о хорошем, ставить новые цели. День считался лучшим временем для того, чтобы строить планы.

Забывать обиды, просить прощение в равноденствие — к миру и покою в доме.

Помогать нуждающимся, давать милостыню, делать добрые дела.

Народные приметы

По погоде на день весеннего равноденствия судили и о том, каким будет лето. Если день выдавался холодным, значит и апрель будет холодным. Теплый день — значит, зиме конец. Если день ветреный и облачный, то лето будет жарким, а осень теплой. Если на ветках появились жаворонки - к устойчивому теплу, а если зяблики - холода еще вернутся.

