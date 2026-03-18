Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака

20 марта на территории Древней Руси верующие люди вспоминали преподобного Павла Препростого, который жил в IV веке. Позже его начали называть Павлом Капельником. Именно 20 марта весна начинала входить в свои права, из-за чего на улице везде было слышно капель.
Русские люди особенно трепетно относились к погодным приметам на этот день. Считалось, что так можно понять, каким будет предстоящее лето.
Народные приметы на 20 марта:
- На улице наблюдается теплый южный ветер – лето будет жарким.
- Холодный ветер в этот день свидетельствует о грозовом и прохладном лете.
- Активное таяние сосулек указывает на раннюю весну и лето.
- Чириканье снегирей символизирует приближение теплого лета.
- Пасмурная погода – к позднему началу лета.
- Осадки в этот день показывают, что лето будет дождливым и холодным.
- Ласточка свила гнездо на южной стороне – лето станет ненастным.
Что можно делать в этот день
На Руси считалось, что в указанный день необходимо веселиться. Следует отбросить в сторону любые негативные мысли, иначе позже они будут появляться чаще. Люди старались проводить этот день с близкими, а также не отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
В деревнях в этот день пели песни, водили хороводы и устраивали игры. Женщины наводили порядок в доме, так как старались «вымести» зиму и впустить весну. На стол принято было ставить блюда из яиц, сообщает "Погода Mail".
Что нельзя делать в этот день:
- Ссориться с другими людьми.
- Пересаживать комнатные растения.
- Ругать детей.
- Выбрасывать остатки еды..
- Отправляться в путешествие.
- Давать в долг и считать мелочь.
