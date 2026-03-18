Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Народные приметы на 20 марта - день Павла Капельника: на прохладное и дождливое лето укажут 3 признака

Опубликовано: 18 марта 2026 17:55
 Проверено редакцией
Городовой ру
Народные приметы покажут, каким будет лето в 2026 году

20 марта на территории Древней Руси верующие люди вспоминали преподобного Павла Препростого, который жил в IV веке. Позже его начали называть Павлом Капельником. Именно 20 марта весна начинала входить в свои права, из-за чего на улице везде было слышно капель.

Русские люди особенно трепетно относились к погодным приметам на этот день. Считалось, что так можно понять, каким будет предстоящее лето.

Народные приметы на 20 марта:

  • На улице наблюдается теплый южный ветер – лето будет жарким.
  • Холодный ветер в этот день свидетельствует о грозовом и прохладном лете.
  • Активное таяние сосулек указывает на раннюю весну и лето.
  • Чириканье снегирей символизирует приближение теплого лета.
  • Пасмурная погода – к позднему началу лета.
  • Осадки в этот день показывают, что лето будет дождливым и холодным.
  • Ласточка свила гнездо на южной стороне – лето станет ненастным.

Что можно делать в этот день

На Руси считалось, что в указанный день необходимо веселиться. Следует отбросить в сторону любые негативные мысли, иначе позже они будут появляться чаще. Люди старались проводить этот день с близкими, а также не отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

В деревнях в этот день пели песни, водили хороводы и устраивали игры. Женщины наводили порядок в доме, так как старались «вымести» зиму и впустить весну. На стол принято было ставить блюда из яиц, сообщает "Погода Mail".

Что нельзя делать в этот день:

  • Ссориться с другими людьми.
  • Пересаживать комнатные растения.
  • Ругать детей.
  • Выбрасывать остатки еды..
  • Отправляться в путешествие.
  • Давать в долг и считать мелочь.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью