Народные приметы на апрель: покажут, каким будет лето в 2026 году - точность лучше, чем от синоптиков

Для того чтобы узнать, каким будет лето, можно обойтись и без прогнозов синоптиков. Высокий результат в этом деле показывают народные приметы. Такой способ определения погоды помогал людям в прошлом начинать посевные работы, собирать урожай и делать уборку в доме.
Приближается апрель – важный месяц, по которому получится понять, каким будет лето в 2026 году. Обращайте внимание на погоду, поведение птиц, состояние снега и деревьев.
Главные приметы на апрель:
- Если в апреле мокро, то ожидайте грибного лета.
- Гроза в первую неделю месяца – к теплому и комфортному лету.
- Если у снега в начале апреля шероховатая поверхность, то будьте готовы к большому урожаю.
- Березы дают много сока в апреле – будьте готовы к дождливому лету.
- Ласточки еще не прилетели в середине весны – будет холодное лето.
- Сороки начали вить гнезда низко – летом будет много гроз.
«Если дикие утки строят гнезда возле самой воды, лето будет сухим, а если далеко от водоемов — сырым, дождливым. Рано расцвели одуванчики — лето будет коротким», - сообщает портал «Семь дач».
Приметы на апрель будут полезны не только садоводам, но и другим людям. Благодаря этому вы сможете выстроить определенные планы на лето, подготовиться к сюрпризам природы без использования прогнозов погоды.
Ранее портал «Городовой» рассказал, на какие народные приметы нужно обратить внимание 14 марта.