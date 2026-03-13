Народная примета погоды на 14 марта – к холодному и сырому лету

Опубликовано: 13 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Народные приметы и запреты в день Евдокии Свистуньи 

14 марта наши предки отмечали день Евдокии Свистуньи. Считалось, что именно в это время начинается весна. Ведь по старому стилю этот день выпадал на 1 марта. Мужчины начинали готовиться к посеву, чтобы летом собрать богатый урожай, а женщины забирались на крышу амбаров и пели весенние песни. День Евдокиньи Свистуньи был богат на приметы, по которым наши предки определяли, каким будет лето.

Народные приметы погоды на 14 марта

  • Если начался снег с дождем, то лето будет сырым.
  • Ветер к ночи усилился – к ненастью.
  • Если день выдался солнечным, то ждите теплого лета.
  • Реки не готовы разливаться – трава появится поздно.
  • Если ветер дует с севера, то лето будет холодным.
  • Много талой воды – пчелы соберут уйму меда.
  • Если закричали вороны, то скоро потеплеет.
  • Бушует метель – весь год будет холодно.
  • Если зазвенела капель, то лето будет жарким.
  • Началось половодье – травы и сена будет много.

Что можно делать 14 марта

  • В этот день было принято лепить из теста жаворонков. Ими угощали знакомых. Такие "стряпушки" символизировали начало весны и достаток.
  • 14 марта подавали милостыню нуждающимся. Считалось, что это привлечет в дом достаток и благополучие.
  • Также в день Евдокии Свистуньи женщины мыли полы талой водой, чтобы защитить дом от невзгод.

Что запрещено делать 14 марта

  • В этот день нельзя строить планы на будущее. Считалось, что они не сбудутся.
  • Не стоит 14 марта делать крупные покупки. Они могут оказаться неудачными.
  • Нельзя обижать ласточек и разрушать их гнезда, иначе можно навлечь неприятности.
  • Запрещалось выходить из дома после заката, чтобы не привлечь нечисть.
  • Ни в коем случае в этот день не стоит отказывать в помощи.

Ранее мы сообщали, какая народная примета 12 марта расскажет о теплом лете.

Автор:
Ольга Зайцева
