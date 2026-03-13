Народная примета погоды на 14 марта – к холодному и сырому лету

14 марта наши предки отмечали день Евдокии Свистуньи. Считалось, что именно в это время начинается весна. Ведь по старому стилю этот день выпадал на 1 марта. Мужчины начинали готовиться к посеву, чтобы летом собрать богатый урожай, а женщины забирались на крышу амбаров и пели весенние песни. День Евдокиньи Свистуньи был богат на приметы, по которым наши предки определяли, каким будет лето.
Народные приметы погоды на 14 марта
- Если начался снег с дождем, то лето будет сырым.
- Ветер к ночи усилился – к ненастью.
- Если день выдался солнечным, то ждите теплого лета.
- Реки не готовы разливаться – трава появится поздно.
- Если ветер дует с севера, то лето будет холодным.
- Много талой воды – пчелы соберут уйму меда.
- Если закричали вороны, то скоро потеплеет.
- Бушует метель – весь год будет холодно.
- Если зазвенела капель, то лето будет жарким.
- Началось половодье – травы и сена будет много.
Что можно делать 14 марта
- В этот день было принято лепить из теста жаворонков. Ими угощали знакомых. Такие "стряпушки" символизировали начало весны и достаток.
- 14 марта подавали милостыню нуждающимся. Считалось, что это привлечет в дом достаток и благополучие.
- Также в день Евдокии Свистуньи женщины мыли полы талой водой, чтобы защитить дом от невзгод.
Что запрещено делать 14 марта
- В этот день нельзя строить планы на будущее. Считалось, что они не сбудутся.
- Не стоит 14 марта делать крупные покупки. Они могут оказаться неудачными.
- Нельзя обижать ласточек и разрушать их гнезда, иначе можно навлечь неприятности.
- Запрещалось выходить из дома после заката, чтобы не привлечь нечисть.
- Ни в коем случае в этот день не стоит отказывать в помощи.
