Как менялся герб Санкт-Петербурга: сердце под короной и якоря под скипетром — что означает сейчас

В наши дни практически каждый россиянин знает, как выглядит герб Санкт-Петербурга. Он представляет собой геральдический красный щит с изображением двух серебряных якорей, на которых золотой скипетр с двуглавым орлом. Но мало кто знает, что герб культурной столицы России так выглядел не всегда и менялся с учетом эпохи. Гид Валерия, автор дзен-канала "Прогулки по Санкт-Петербургу", рассказала о символике современного герба и о том, как он менялся на протяжении всей истории города.

Самый первый герб появился в 1712 году и представлял тогда золотое пылающее сердце под серебряной мантией, увенчанной короной. Снизу изображались пальмовые ветви. Сердце символизировало преданность, пламя - готовность к службе, а пальмовые ветви - победу и торжество.

Такой знак просуществовал до конца 1720-х годов, после чего появился новый герб, изображающий скипетр и два скрещенных якоря на красном поле. В этот период Петербург был утвержден в качестве столицы Российской империи, а потому в центре и появился золотой скипетр - знак верховной власти. Город являлся портом Балтийского моря и важнейшим речным узлом на Неве - отсюда и два якоря.

С тех пор герб и сочетал в себе схему - столица + порт. В 1780 году, при власти Екатерины II, герб дополнили короной и андреевской лентой - знаком высшего ордена Российской империи. Однако в 1917 году, когда Россия отказалась от всего имперского, на гербе стали изображать корабли Адмиралтейства, шпиль, звезду, индустриальные мотивы. В 1991 году исторический герб вернули Санкт-Петербургу, а вместе с ним и память о столичном прошлом.

В 2003 году изображение подкорректировали: вернули императорскую корону, лазоревую ленту и скрещенные скипетры, а также дополнили малой версией.

Валерия раскрывает символику современного герба: красное поле - это оттенок силы и власти, скипетр - напоминание о столице империи, два якоря означают речной и морской порт, а корона - императорский статус города.

"Петербург никогда не был просто городом на воде. Он задумывался как витрина государства, как политический центр и морские ворота страны. И в этом смысле герб - это не украшение. Это формула, в которой зашифрована вся его роль в истории", - объясняет гид.

