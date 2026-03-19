Штрафной марафон в Петербурге: 4,5 тысячи рублей с каждого за стоянку

По данным петербургского депутата Алексея Цивилева, за год по нарушениям правил стоянки и остановки было выдано 959 тысяч постановлений, и каждому водителю пришлось уплатить по 4500 рублей.
В ЗакСобрании Петербурга внесли изменения в местный закон об административных правонарушениях, связанных со штрафами для автовладельцев.
Как отметил Цивилев, поводом послужили поправки в федеральное законодательство, где уточнили формулировки.
Согласно его статистике, за нарушения на платных парковках составили 796 тысяч протоколов. Кроме того, 50 тысяч водителей оштрафовали за проезд без билета по платным дорогам, а 401 человека — за складирование некомплектных автомобилей.