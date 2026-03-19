«Пельмени по-царски»: это блюдо превратит ваш ужин в произведение искусства – рецепт
Остров просветления: там находится главная святыня России – как добраться и что посмотреть за один день Полезное
Старый профлист – ценнее золотого слитка: делаем вечные мобильные грядки – ноу-хау огородницы со стажем Полезное
2 шт. в воду – и орхидея возомнила себя императрицей: стреляет яркими бутонами без остановки – мощно цветет круглый год Полезное
Самый тихий курорт России: 3 причины посетить город у подножия гор – место силы Полезное
Что делать каждый день, чтобы зубы не подводили - и вы улыбались чаще Полезное
«Пельмени по-царски»: это блюдо превратит ваш ужин в произведение искусства – рецепт

Опубликовано: 19 марта 2026 02:43
 Проверено редакцией
За эти пельмени можно душу продать

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления пельменей, который соответствует стандартам изысканных ресторанов. Он, несомненно, заслуживает вашего внимания.

Ингредиенты:

  • Пельмени — 0.5 кг;
  • Лук репчатый — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Сметана — 4 ст.л.;
  • Томатная паста — 1 ст.л.;
  • Вода — 1-2 стакана;
  • Чеснок — 3 зубчика;
  • Твердый сыр — 50г;
  • Соль и перец — по вкусу.

1. Предварительно вымойте морковь и измельчите ее с использованием терки. Мелко нарежьте лук и чеснок. Добавьте соль и перец согласно вашим предпочтениям. Обжарьте подготовленные овощи на сковороде до достижения готовности. Затем добавьте замороженные пельмени и продолжайте обжаривание в течение приблизительно 5 минут.

2. Далее приступим к приготовлению соуса для пельменей. В отдельной емкости соедините воду, сметану и томатную пасту. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Затем поместите пельмени с овощами в форму для запекания и равномерно залейте их приготовленным соусом, обеспечивая полное покрытие. Сверху посыпьте тертым сыром.

3. Запекайте блюдо при температуре 180 градусов Цельсия в течение приблизительно 30 минут. Желаем приятного аппетита!

Ранее мы рассказали, как приготовить тыкву по любимомк рецепту Льва Толстого.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
