«Пельмени по-царски»: это блюдо превратит ваш ужин в произведение искусства – рецепт

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления пельменей, который соответствует стандартам изысканных ресторанов. Он, несомненно, заслуживает вашего внимания.
Ингредиенты:
- Пельмени — 0.5 кг;
- Лук репчатый — 1 шт.;
- Морковь — 1 шт.;
- Сметана — 4 ст.л.;
- Томатная паста — 1 ст.л.;
- Вода — 1-2 стакана;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Твердый сыр — 50г;
- Соль и перец — по вкусу.
1. Предварительно вымойте морковь и измельчите ее с использованием терки. Мелко нарежьте лук и чеснок. Добавьте соль и перец согласно вашим предпочтениям. Обжарьте подготовленные овощи на сковороде до достижения готовности. Затем добавьте замороженные пельмени и продолжайте обжаривание в течение приблизительно 5 минут.
2. Далее приступим к приготовлению соуса для пельменей. В отдельной емкости соедините воду, сметану и томатную пасту. Тщательно перемешайте до однородной консистенции. Затем поместите пельмени с овощами в форму для запекания и равномерно залейте их приготовленным соусом, обеспечивая полное покрытие. Сверху посыпьте тертым сыром.
3. Запекайте блюдо при температуре 180 градусов Цельсия в течение приблизительно 30 минут. Желаем приятного аппетита!
Ранее мы рассказали, как приготовить тыкву по любимомк рецепту Льва Толстого.