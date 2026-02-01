Городовой / Полезное / Немка выдала всю подноготную жизни в Германии: что естественно, то не безобразно - ни стыда ни совести
Немка выдала всю подноготную жизни в Германии: что естественно, то не безобразно - ни стыда ни совести

Опубликовано: 1 февраля 2026 04:10
 Проверено редакцией
legion-media

В каждой стране существуют свои представления о том, что прилично, а что — нет. Однако жители некоторых регионов настолько раскрепощены, что обычному туристу такое поведение может показаться, мягко говоря, странным.

Например, в Германии все живут по принципу «что естественно, то не безобразно». Там нет никаких норм приличия, стеснения или напускной скромности — во всяком случае, в том виде, как их понимают в других странах. Об этом подробно рассказала молодая немка в беседе с тревел‑блогером, автором канала TrueStory Travel.

Никаких штор на окнах
В Германии довольно пасмурная погода: около 70% дней в году — облачные. Поэтому немцы не хотят загораживать свет занавесками. Шторы встречаются редко — в лучшем случае на одном окне из десяти. По той же логике вокруг частных домов нет заборов.

"У нас все так живут, и нас это устраивает. Хотя, конечно, бывает, что кто-то заглядывает в окна. Но что мне стесняться? У меня все, как у всех", - отметила немецкая студентка.

Звуки организма
В баре можно стать свидетелем того, как кто‑то пустит газы. Однако в Германии это не считается неловкой ситуацией — никто даже не обратит внимания.

То же самое касается и громкой отрыжки. В немецкой культуре это не дурной тон, а своеобразный знак благодарности шеф‑повару за вкусное блюдо.

Купание топлес
Так могут плавать не только мужчины, но и женщины. Раньше это было разрешено лишь на общественных пляжах, но несколько лет назад был принят новый закон: теперь оголиться можно даже в бассейне.

Это решение обосновали принципом гендерного равенства — если мужчинам разрешено, то и женщины имеют такое же право.

"На самом деле немка рассказала мне еще про много "интересные немецких правил". Можно целую книгу написать", - добавил блогер.

Ранее мы рассказали, почему туристы довели отели Турции до паники. Также мы сообщили, что европейцы выбирают Россию для новой жизни.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
