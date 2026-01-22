Турецкий шведский стол под угрозой: почему туристы довели отели до паники

В Турции обсуждается возможность изменить привычную систему «всё включено» на курортах. Эта инициатива уже поступила на рассмотрение ответственным ведомствам и оценивается официальными представителями, сообщают РИА Новости.

Ключевой повод для пересмотра — опасения некоторых представителей отрасли по поводу здоровья отдыхающих и стремления стимулировать туристов больше тратить за пределами гостиниц.

Эртан Устаоглу, возглавляющий Ассоциацию малых гостиниц, считает, что сохранение нынешней схемы побуждает гостей проводить всё время на территории гостиницы и переедать.

По его мнению, это отрицательно сказывается как на самочувствии отдыхающих, так и на желании знакомиться с местными особенностями и кухней.

Как пояснил Устаоглу, если уменьшить объёмы питания внутри гостиниц, люди станут чаще бывать в окрестностях и принесут доход местным кафе и ресторанам.

Сторонники реформ также рассматривают возможность создания более гибкой схемы: гость сам формирует набор оплачиваемых услуг, выбирая то, что ему необходимо.

К такой идее склоняется Каан Кавалоглу, занимающий пост руководителя ассоциации отельеров и управляющих гостиничным бизнесом в Средиземноморском регионе.

Он привёл в пример гостиницы без алкогольных напитков, где каждый напиток оплачивается отдельно, а не входит в стоимость проживания.

Некоторые владельцы гостиниц выражают настороженность по поводу таких изменений. Мехмет Уста Бильгинер, руководящий одним из известных отелей в Анталье, отметил, что резкие преобразования могут привести к заметному снижению потока гостей из России.

По его мнению, подобный исход стал бы серьёзным испытанием для местной туристической индустрии, особенно в условиях высокой конкуренции между направлениями.

Дискуссия вокруг судьбы системы «всё включено» продолжается уже не первый год. Среди звучавших предложений — заменить привычный шведский стол на порционную подачу, сократить порции, расширить ассортимент традиционных национальных блюд и отказаться от быстрого питания.

Власти страны пока не вводят жёстких ограничений, позволяя гостиницам самостоятельно определять подходящий формат обслуживания, поскольку осознают: сокращение услуг при одновременном повышении цен может значительно уменьшить поток туристов.

Многие российские путешественники отрицательно относятся к такой инициативе, объясняя это тем, что в Турцию отправляются, чтобы не думать о еде и развлечениях.

Пока турецкие чиновники продолжают обсуждать возможные перемены, потенциальные гости уже решили, что окончательный выбор сделают через предпочтения при бронировании.

Если условия отдыха перестанут соответствовать их ожиданиям, спрос на турецкие курорты может заметно снизиться. От того, будут ли изменения внедрены, во многом зависит будущее потока гостей из России и других стран.

