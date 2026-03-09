Первый нерпёнок 2026 года: малыша спасли от чаек на Ладожском озере

9 марта стало известно, что Фонд друзей балтийской нерпы принял первого в 2026 году спасённого детёныша ладожской нерпы. Маленькую самку привезли на реабилитацию в Репино, сообщила пресс-служба «Водоканала».
Детёныша обнаружили в районе посёлка Куркиеки на Ладожском озере в Международный женский день. Местный житель заметил, как чайки пикируют на лёд, где кричал крошечный белёк.
Люди на аэролодке проверили окрестности в поисках матери или лунки, но безуспешно, а птицы продолжали нападать. Чтобы спасти малыша, его доставили на берег и передали специалистам фонда.
По оценке экспертов, нерпёнок родился 7 марта: её вес — 3,6 кг, а на брюшке видна пуповина. Таких крох кормят через зонд каждые два часа и ухаживают круглосуточно в щадящем режиме.