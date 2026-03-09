Городовой / Город / Барометры спокойны: Петербург и Москва без метео-штормов 10 марта
Барометры спокойны: Петербург и Москва без метео-штормов 10 марта

Опубликовано: 9 марта 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Svetlana Vozmilova
Гидрометцентр России дал прогноз.

По данным URA.RU, днем во вторник в Северной столице барометры зафиксируют около 760 мм рт. ст., а ночью показатель снизится до 759 мм — это немного выше нормы, так что проблем для людей, чувствительных к геомагнитной активности, не возникнет.

В Москве давление будет стандартным: днем 752 мм рт. ст., ночью — 753 мм, что соответствует климатической норме в 747–752 мм.​

Кардиолог Марина Орлова также отметила, что влияние магнитных бурь человек ощущает, если его организм ослаблен: из-за стресса, усталости или хронических заболеваний. В таких случаях возможны скачки давления, слабость или головокружение.​

Автор:
Юлия Аликова
