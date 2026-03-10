Невский проспект возрождает историю

Фасады легендарного Невского №94–96 окутывают леса: реставраторы возвращают аутентичные цвета эпохи, заделывая трещины и обновляя кладку под присмотром Беглова и экспертов, сообщает телеканал Санкт-Петербург".
Сердце Петербурга преображается: на исторических домах проспекта №94 и №96 начата реставрация фасадов в оригинальных тонах архитекторов, с программой на 255 зданий до 2030 года.
Исторический шарм Невского
Губернатор Беглов курирует обновление культовых фасадов Невского проспекта: леса у №94–96, возврат былых красок и кладки — уже 54 фасада сияют заново.