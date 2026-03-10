Городовой / Город / Невский проспект возрождает историю
Невский проспект возрождает историю

Опубликовано: 10 марта 2026 00:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За два года в порядок уже привели 54 фасада и 45 крыш.

Фасады легендарного Невского №94–96 окутывают леса: реставраторы возвращают аутентичные цвета эпохи, заделывая трещины и обновляя кладку под присмотром Беглова и экспертов, сообщает телеканал Санкт-Петербург".

Сердце Петербурга преображается: на исторических домах проспекта №94 и №96 начата реставрация фасадов в оригинальных тонах архитекторов, с программой на 255 зданий до 2030 года.

Исторический шарм Невского

Губернатор Беглов курирует обновление культовых фасадов Невского проспекта: леса у №94–96, возврат былых красок и кладки — уже 54 фасада сияют заново.

Автор:
Юлия Аликова
Город
