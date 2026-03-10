Втираю в загрубевшие пятки в марте: Щеголяю педикюром, как после SPA - 3 "дешманские" маски

Советы по восстановлению кожи пяток после зимы.

После зимы женщинам хочется выглядеть особенно хорошо. Но если неудачную причёску можно сменить, нанести модный макияж, надеть новое платье, то с некоторыми проблемами справиться не так просто. Но варианты есть, причём абсолютно "дешманские", доступные для реализации дома.

На канале в Дзен "МПР-Магазин Постоянных Распродаж" рассказывают, какие домашние средства помогут вернуть гладкость и мягкость коже пяток без посещения SPA.

1 маска

Набираем в таз 2 литра горячей воды. Она не должна быть непереносимой температуры, достаточно остывшая, чтобы держать в ней ноги с комфортом.

Высыпаем 50 г пищевой соды и перемешиваем. У нас получился состав, который смягчает кожу и помогает справиться с трещинами и натоптышами.

Опускаем в него ступни, держим, пока вода не остынет. После этого проходимся по коже пяточек пемзой, моем ноги, вытираем и мажем питательным кремом.

2 маска

В основе этого средства лежит хозяйственное мыло. Оно содержит щёлочь, которая смягчает кожу и отшелушивает огрубевшие клетки.

Натираем пятки и ступни толстым слоем мыла, заматываем пищевой плёнкой на 30-40 минут. После этого ноги моем и обсушиваем полотенцем.

3 маска

Эта маска делается из растительного масла. Лучше брать нерафинированное, с запахом, так эффект будет лучше.

Нагреваем масло до тёплого состояния и густо наносим на пятки и ступни. Заматываем ноги в пищевую плёнку и оставляем на полчаса, затем средство смываем. Пяточки снова станут мягкими и нежными.

Средства для пяток можно чередовать, например, делать разные маски раз в несколько дней. Эффект будет потрясающим, никаких натоптышей и трещин, кожа нежная и мягкая, словно вы регулярно посещаете SPA.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, чем ещё можно намазать пяточки дома.