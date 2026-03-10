Удаленный поселок в России, куда 400 лет назад ушли потомки новгородцев: как им живется сейчас

В Якутии есть закрытый поселок, где живут потомки новгородцев

На земле есть места, где время идет будто бы медленнее. Русское Устье — крошечное село в низовьях Индигирки, в тундре, за полярным кругом - одно из таких мест. О нем рассказал блогер, автор канала "Путешествия со смыслом". Сюда нет дорог, и факт, что путешественники доехали в село на машине, воспринимается как чудо. Обычно сюда добираются либо по воде коротким летом, либо зимой по льду реки, когда температура падает ниже -50.

Зимник через Индигирку — одна из самых опасных трасс Якутии. Вокруг сотни километров пустоты, тишина и только лед под колесами. Когда наконец показываются первые крыши поселка, испытываешь облегчение пополам с неверием.

Кто живет в Русском Устье

Местные встретили гостей настороженно, но без враждебности. Они называют себя «индигирщиками» и являются потомками русских переселенцев XVII века — новгородцев и казаков, смешавшихся с юкагирами и эвенками. Их предки ушли сюда, спасаясь от опричнины и церковных реформ. За сотни лет изоляции здесь сформировался уникальный уклад.

Жители Русского Устья говорят на «досельном» языке — русском XVII века, почти без поздних заимствований. Вместо «красиво» говорят «баско», вместо «только» — «токмо». Такая лексика сохранилась благодаря тому, что языку было не с чем смешиваться.

Как устроен быт Русского Устья

Быт в поселке суров и полностью завязан на выживании. Магазины есть, но цены космические — завезти продукты сюда почти так же сложно, как на МКС. Основная еда — рыба. Воду здесь добывают из реки: пилят лед, везут домой и топят. Центральной канализации нет, и при минус пятидесяти это испытание. При этом в поселке есть трубы отопления — советское наследие, чужеродно вписавшееся в древний уклад.

Стоя на берегу Индигирки и глядя на бескрайнюю тундру, автор понял: прогресс не единственный путь. Русское Устье показывает, что можно жить без смартфонов и торговых центров, сохраняя внутренний стержень и спокойствие. Это место веками хранит «русскость», которую большинство в гонке за успехом теряет. И уезжать из села автору, по его признанию, не хотелось.

