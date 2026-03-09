Хотят в Саратов, а летят в Стамбул: почему стопорится внутренний туризм — 5 причин

Почему россияне мало путешествуют по стране

В последние годы много говорят о развитии внутреннего туризма, но на практике создаётся ощущение, что путешествовать по родной стране становится всё труднее. Автор канала "Самый главный путешественник" — автомобилист с большим стажем, проехал по России десятки тысяч километров, побывал более чем в 150 городах России. Но даже такая любовь к внутреннему туризму сталкивается с суровыми реалиями.

1. Платные дороги становятся роскошью

Построено много современных магистралей, но цены на проезд стали запредельными для обычного человека. Поездка из Петербурга в Краснодар обойдётся минимум в 10 тысяч рублей. И это при том, что автовладельцы и так платят транспортный налог, акциз в цене бензина и ОСАГО. При этом бесплатные альтернативы платным трассам заметно проигрывают им в плане удобства и ограничения скорости.

2. Платные парковки даже в малых городах

В центре Ярославля парковка стоит 150 рублей в час — вчетверо дороже, чем в спальных районах Москвы. При этом никакого удобного общественного транспорта не появилось. Платные стоянки ввели даже в маленьких Угличе и Суздале. На общественном транспорте до тех же мест добраться либо невозможно, либо крайне неудобно, несопоставимо с поездкой на личном автомобиле.

3. Курортный сбор

Во многих регионах, далеких от моря и гор, ввели курортный сбор. Для тех, кто считает, что "100 рублей — не деньги", автор напоминает: московские парковки тоже начинали с 40 рублей в час, а теперь доходят до 800. Нет сомнений, что сбор будет расти.

4. Гостиницы дорожают непропорционально доходам граждан

В 2021 году четыре ночи в Казани обходились в 23 500 рублей. В 2026-м та же гостиница в сезон просит 39 тысяч. При этом номера даже в пик сезона часто стоят полупустыми. В Тбилиси отличный отель в центре можно найти за 5 тысяч рублей, в Ереване — за 3 тысячи, в Стамбуле полно вариантов с завтраком и парковкой за 5 тысяч.

5. Авиабилеты подорожали несоразмерно расстоянию

От Москвы до Стамбула — 3500 км, билет стоит 13 500 рублей. От Москвы до Казани — 800 км, но цена почти вдвое выше пропорционально расстоянию. Добавьте сюда дорогую гостиницу — и поездка в Казань на четыре дня обойдётся тысяч в 60 без учёта питания и транспорта.

Итог печальный: путешествовать по России зачастую стало дороже, чем за границу. А хочется увидеть Тамбов, Саратов, Самару... Но при нынешних ценах это становится непозволительной роскошью.

