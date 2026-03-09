Хотели поужинать в кафе в провинции, но услышали просьбу официанта и тут же ушли в недоумении

Туристов удивили правила в кафе Арзамаса

В путешествиях часто приходится обедать и ужинать в заведениях. Опытные туристы привыкли, что кафе и рестораны бывают со своими особенностями. Но некоторые заведения вннутренними правилами повергают в неприятное удивление и бывалых. О странной просьбе официанта рассказал автор канала "Самый главный путешественник".

Автор признается, что давно усвоил простую истину: сетевое кафе, при всей своей предсказуемости, часто оказывается лучшим выбором, чем колоритная "несетевая" точка. И дело не в изысканной кухне. Просто сетевики гарантируют, что ты не отравишься, а вкус блюда будет одним и тем же, где бы ты ни находился.

Но иногда все же в поездках хочется разнообразия. В Арзамасе туристы после девяти вечера гуляли по проспекту Ленина и решили перекусить. Взгляд упал на уютное кафе, внутри сидели люди. Рейтинг — 4,2, что вполне прилично. Они зашли внутрь. Но тут к ним выбежал официант, который с порога огорошил: «У нас после 21:00 вход платный — 200 рублей». С человека или за двоих — туристы даже не стали уточнять. Просто развернулись и ушли в изумлении.

Вопросов возникло множество. Во-первых, признается автор, он впервые в жизни столкнулся с требованием платить просто за право зайти в кафе. Это не депозит. Это именно плата за воздух. Во-вторых, оглашать такие условия с порога, без тени приветствия — верх неприличия. Создаётся ощущение, что тебя с порога оценивают на платёжеспособность. И в-третьих, за что, собственно, эти деньги? Внутри было самое обычное заведение, напоминающее столовую, никакого концерта или танцев. Там сидели обычные люди, которые, скорее всего, пришли туда до девяти и никакого "входного билета" не платили.

Турист задался вопросом, насколько законно брать плату за вход. По правилам оказания услуг общепита, вход в кафе — это не самостоятельная услуга, а обязанность заведения впустить клиента. Другой вопрос - выдают ли они чек на эти 200 рублей и как это в нём прописывают?

Турист заключает, что алчность и "предприимчивость" владельцев сыграла с ними злую шутку: потенциальные посетители не стали платить за вход, а дошли до сетевой пиццерии и поужинали там.

