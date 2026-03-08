Русская Венеция на Селигере: город, которым то восхищались, то прозвали «начищенным сапогом с дырой»

Город, который подарил стране арифметика и непромокаемую обувь

Небольшой город, раскинувшийся на самом берегу озера Селигер, когда-то считался образцовым. В XIX веке у жителей было всё, чего в других уездных городах не было и в помине: больничный пункт, училища, библиотека, театр, вымощенные улицы, добровольная пожарная дружина и даже собственный гимн, прославляющий город. Сегодня Осташков замер в ожидании лучших времён, но его история и уникальная планировка продолжают привлекать путешественников, рассказывает канал "Путешествия по городам и весям".

Вторая Венеция

История Осташкова началась в XIV веке с крепости на острове Кличен, разрушенной новгородцами в 1395 году. По преданию, название городу дал единственный выживший рыбак Евстафий, которого звали Осташко. В честь него названа одна из центральных исторических улиц — Евстафьевская.

Главное богатство Осташкова — его расположение. Город буквально стоит на нем, за что новгородский губернатор Яков Сиверс в письме Екатерине II назвал Осташков «второй Венецией».

Чем знаменит Осташков

Расцвет города пришёлся на середину XIX века, когда здесь работал кожевенный завод купцов Савиных, выпускавший знаменитые непромокаемые сапоги, известные в народе как «осташи». Предприятие сохранилось и до наших дней.

В Осташкове сохранилось немало памятников старины. Одно из старейших зданий — пожарное депо 1869 года с деревянной каланчой. В городском парке стоит здание народного театра, построенное на средства местной труппы из ремесленников. Также уцелело здание бывшего Троицкого собора с колокольней. Сейчас там работает краеведческий музей с богатой экспозицией. На острове соединённом с материком дамбой, восстанавливается Житенный Смоленский монастырь XVIII века.

Среди необычных памятников — Вальский столп (1785 год), установленный в память о срытых оборонительных валах, памятный знак знаменитому уроженцу — автору первого русского учебника арифметики Леонтию Магницкому и народный памятник медсестрам, открытый в 2022 году.

Осташков вызывает двойственное чувство. С одной стороны — столица Селигера с развитой туристической инфраструктурой и потрясающими видами на озеро. С другой — полуразрушенные дома в историческом центре, о которых ещё в XIX веке писал публицист Василий Слепцов, назвавший город «начищенным сапогом с дырой». Сегодня Осташкову по-прежнему не хватает заботы, но его уникальная атмосфера и красота стоят того, чтобы увидеть их своими глазами.

