Жить одному - новый тренд в России: как одиночки меняют рынок и экономику

Почему россияне все чаще живут одни

В последние годы в России набирает силу новый "тренд" - все больше людей предпочитают жить в одиночестве. Это меняет не только личные судьбы, но и экономику страны.

Ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ) выяснили, что молодые люди стали дольше «взрослеть» и позже создавать семьи, а пенсионеры часто остаются одни после потери супруга.

Число одиноких людей в стране растет с каждым годом. Если в 2006 году таких было всего 15%, то к 2023 году их доля увеличилась до 25%.

Главная причина кроется в изменении жизненных приоритетов молодежи. Юношам и девушкам нужно гораздо больше времени, чтобы встать на ноги: получить образование, найти стабильную работу и построить карьеру.

В результате создание семьи и рождение детей откладывается «на потом». Кроме того, некоторые люди сознательно отказываются от брака, поскольку не хотят становиться "зависимыми".



Одиночество меняет экономику

Одиночкам не нужны большие квартиры. Они предпочитают снимать жилье или покупать небольшие студии. Пожилые люди, наоборот, редко продают свои квартиры, что снижает предложение на вторичном рынке. Как отмечает экономист Олег Буклемишев, высокий спрос со стороны молодежи "подогревает" цены на малогабаритное жилье.

Кроме того, одинокие люди реже ходят в магазины за продуктами. Они чаще заказывают готовую пищу, тратят больше денег на развлечения и хобби. Это дает мощный толчок развитию сервисных отраслей - доставки еды, фитнес-клубов, различных курсов и развлекательных заведений.

Выгодно ли оставаться одиночкой

Этот вопрос остается спорным. Если своего жилья нет, снимать квартиру одному накладно. В этом случае выгоднее делить аренду с другом или подругой.

В то же время многие женщины отмечают, что в семейной жизни их тяготит так называемая «вторая смена». Часто обязанности по дому ложатся только на их плечи, которые приходится выполнять после основной работы.

Однако с чисто экономической точки зрения жить в паре все же выгоднее. Два работающих человека могут делить счета за квартиру и продукты. Даже заказ готовой еды или закупка в супермаркете на двоих обходится дешевле в пересчете на одного человека, сообщает "ВЗО ProДеньги".

