Фейковые поликлиники в чатах: как мошенники крадут ваши данные

Аферисты создают поддельные чаты, имитирующие медицинские учреждения, и без спроса добавляют туда пользователей.
По данным киберполиции, мошенники действуют так: добавляют человека в группу, которая на вид — официальный чат поликлиники (с похожим названием, аватаркой и даже «врачами» среди участников).
Затем отправляют сообщение с ФИО и датой рождения, якобы от поликлиники, просят «подтвердить привязку к медорганизации» через быструю анкету и присылают ссылку на неё для ввода личных данных.
Но эта ссылка ведет на фишинговый ресурс, где может запуститься загрузка вредоносного ПО, дающего хакерам удаленный контроль над вашим смартфоном или ПК. В итоге они получат доступ к паролям, банковским приложениям, email и мессенджерам.
Правила безопасности
Настоящие поликлиники не добавляют пациентов в чаты без их согласия и не присылают анкеты по ссылкам в мессенджерах.
Никогда не кликайте по ссылкам из подозрительных чатов, даже если там указаны ваши реальные данные.
Не запускайте файлы, которые скачались сами — удалите их, проверьте устройство антивирусом.
Если сообщение якобы от поликлиники, свяжитесь с регистратурой по номеру с официального сайта или через «Госуслуги», чтобы подтвердить.