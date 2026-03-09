Городовой / Город / Фейковые поликлиники в чатах: как мошенники крадут ваши данные
Фейковые поликлиники в чатах: как мошенники крадут ваши данные

Опубликовано: 9 марта 2026 13:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Поликлиники не добавляют пациентов в чаты без их согласия и не рассылают «анкеты по ссылкам» в мессенджерах.

Аферисты создают поддельные чаты, имитирующие медицинские учреждения, и без спроса добавляют туда пользователей.

По данным киберполиции, мошенники действуют так: добавляют человека в группу, которая на вид — официальный чат поликлиники (с похожим названием, аватаркой и даже «врачами» среди участников).

Затем отправляют сообщение с ФИО и датой рождения, якобы от поликлиники, просят «подтвердить привязку к медорганизации» через быструю анкету и присылают ссылку на неё для ввода личных данных.​

Но эта ссылка ведет на фишинговый ресурс, где может запуститься загрузка вредоносного ПО, дающего хакерам удаленный контроль над вашим смартфоном или ПК. В итоге они получат доступ к паролям, банковским приложениям, email и мессенджерам.

Правила безопасности

Настоящие поликлиники не добавляют пациентов в чаты без их согласия и не присылают анкеты по ссылкам в мессенджерах.

Никогда не кликайте по ссылкам из подозрительных чатов, даже если там указаны ваши реальные данные.

Не запускайте файлы, которые скачались сами — удалите их, проверьте устройство антивирусом.

Если сообщение якобы от поликлиники, свяжитесь с регистратурой по номеру с официального сайта или через «Госуслуги», чтобы подтвердить.

Автор:
Юлия Аликова
Город
