Моя бабушка научила массировать это место - в 50 кожа лица как в 30, а шея без колец

Отеки уходят, лицо свежеет, а мысли становятся ясными

На шее есть зона, которая отвечает за молодость лица и ясность ума. Проблема в том, что у практически каждого человека эта область находится в напряжении. Именно поэтому многие сталкиваются с отеками, скованностью и непонятной тревожностью.

Главная причина - стресс. В напряженные моменты мы поднимаем плечи, и это зажимает мышцу, передает "Healthy". Сюда же добавляются сутулость, долгое сидение за компьютером и неудобная поза во сне.

Чем это грозит?

Напряженная мышца пережимает лимфатические пути. Поэтому возникают отеки на лице, появляется второй подбородок. Жидкость со временем тянет кожу вниз. Из-за этого становятся заметными носогубные складки, брыли и мешки под глазами.

Кроме того, нарушается кровоток, и мозг получает меньше кислорода. Появляется чувство тумана в голове, трудно сосредоточиться. Человек становится вялым, тревожным, хуже спит и не может расслабиться.

фото legion-media

Как помочь себе массажем

Важно: если есть серьезные проблемы, сначала посоветуйтесь с врачом. Сам массаж делайте мягко, без сильного надавливания. Должно быть комфортно, но вы должны чувствовать, что мышца прорабатывается.

Сядьте удобно. Захватите пальцами мышцу там, где шея переходит в плечо. Начинайте растирать ее круговыми движениями, будто солите еду.

Постепенно смещайтесь на сантиметр к плечу и так пройдитесь по всей верхней части плеча. Не спешите, массируйте каждую сторону примерно по минуте.

Полезная зона для хорошего сна

Найдите большими пальцами точки за мочками ушей. Медленно ведите пальцы к затылку - примерно через пару сантиметров они попадут в небольшие ямочки.

Поверните голову в противоположную сторону, чтобы почувствовать нужную мышцу. Мягко помассируйте эти точки, сделав 5-6 круговых движений без сильного нажима.

