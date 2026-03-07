Делайте 4 наклона - и жир с живота сбежит как ошпаренный: способы убрать лишний вес с пользой для фигуры и лица

Мало кто знает, но обычные наклоны вперед называют упражнениями молодости. После них лицо действительно выглядит отдохнувшим, а морщины становятся менее заметными.
Наклоны улучшают кровообращение и растягивают мышцы спины и ног, что напрямую влияет на состояние кожи. Но главный бонус - уменьшение живота.
За счет массажа внутренних органов ускоряется обмен веществ, уходят отеки и улучшается пищеварение, передает автор. Вот 4 варианта наклонов:
Классика
Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклонитесь вперед, стараясь достать руками до пола. Колени можно чуть согнуть. Замрите в этом положении на 5-8 вдохов и выдохов.
Дышите глубоко - это усилит массажный эффект для живота. Медленно поднимитесь. Повторите 5-6 раз.
Для тех, у кого слабая растяжка
Если достать до пола трудно, используйте стул. Встаньте перед ним, на выдохе наклонитесь и обопритесь руками на сиденье. Голову расслабьте, шею не зажимайте.
Оставайтесь в позе и продышите 5-6 раз. Этот вариант отлично снимает напряжение со спины и расслабляет перед сном. Сделайте 3-4 повтора.
Наклоны в позе треугольника
Сделайте широкий шаг вперед одной ногой. Руки можно убрать за спину или оставить вдоль тела. На выдохе наклонитесь корпусом вперед к передней ноге. Задержитесь на 3-4 вдоха.
Повторите с другой ноги. Это упражнение не только убирает живот, но и растягивает заднюю поверхность ног, что полезно для осанки и лица. Сделайте по 2-3 подхода на каждую ногу.
Расслабляющие наклоны сидя
Сядьте на пол, ноги вытяните перед собой. Руки поднимите вверх и на выдохе медленно наклонитесь вперед, стараясь дотянуться до стоп. Спину держите ровно. Зафиксируйтесь на 5-6 дыханий.
Это упражнение мягко массирует органы брюшной полости, снимает усталость и готовит ко сну. Повторите 2-3 раза.
Главное правило упражнений - не задерживать дыхание на долго и не делать резких движений.
