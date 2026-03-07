Как живет София Ротару: дом у моря, режим и никакой показной роскоши

София Ротару всегда держалась особняком. За долгие годы на сцене она создала образ утонченной и неприступной звезды. Этот образ оказался неразрывно связан с ее реальной жизнью, передает источник. Никакой показной роскоши, только вкус и железная дисциплина.
Дом с видом на море
Главное место, где певица черпает силы, - ее дом. Светлый камень, колонны, мраморная лестница. Внутри та же атмосфера. Никакой кричащей позолоты, только натуральное дерево, пастельные тона и мягкий текстиль.
Во дворе растут кипарисы, розы и виноградники, который Ротару любит сама. В доме идеальный порядок - каждая вещь знает свое место. Для певицы это не просто чистоплотность, а способ держать мысли в порядке.
Режим и простые радости
Звезда встает рано, делает зарядку и много гуляет. Она не выносит суеты и лишнего шума. Утро начинается с чая с лимоном, фруктов и тоста с сыром.
В еде Ротару неприхотлива: тушеные овощи, рыба, каши. Никаких жестких диет - просто внимание к своему телу.
Красота в мелочах
В доме много живых цветов, свечей и света. Ротару любит тонкие ароматы и уютные ткани. Уход за собой для нее - ежедневный ритуал, но без фанатизма. Легкий макияж, аккуратная прическа, удобная элегантная одежда.
Тишина как образ жизни
Ротару редко дает интервью и без повода не появляется на людях. В обычные дни она может вообще не разговаривать, если не предстоит работа.
В доме часто звучит музыка - классика, джаз или этника. Иногда певица садится за фортепиано и поет для себя. Ее быт похож на продуманный спектакль, где важна каждая пауза.
Ранее портал "Городовой" рассказал о привычках Коко Шанель, которые сохранили ей молодость.