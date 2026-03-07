Как живет София Ротару: дом у моря, режим и никакой показной роскоши

Как живет артистка сейчас и чем занимается

София Ротару всегда держалась особняком. За долгие годы на сцене она создала образ утонченной и неприступной звезды. Этот образ оказался неразрывно связан с ее реальной жизнью, передает источник. Никакой показной роскоши, только вкус и железная дисциплина.

Дом с видом на море

Главное место, где певица черпает силы, - ее дом. Светлый камень, колонны, мраморная лестница. Внутри та же атмосфера. Никакой кричащей позолоты, только натуральное дерево, пастельные тона и мягкий текстиль.

Во дворе растут кипарисы, розы и виноградники, который Ротару любит сама. В доме идеальный порядок - каждая вещь знает свое место. Для певицы это не просто чистоплотность, а способ держать мысли в порядке.

Режим и простые радости

Звезда встает рано, делает зарядку и много гуляет. Она не выносит суеты и лишнего шума. Утро начинается с чая с лимоном, фруктов и тоста с сыром.

В еде Ротару неприхотлива: тушеные овощи, рыба, каши. Никаких жестких диет - просто внимание к своему телу.

фото legion-media

Красота в мелочах

В доме много живых цветов, свечей и света. Ротару любит тонкие ароматы и уютные ткани. Уход за собой для нее - ежедневный ритуал, но без фанатизма. Легкий макияж, аккуратная прическа, удобная элегантная одежда.

Тишина как образ жизни

Ротару редко дает интервью и без повода не появляется на людях. В обычные дни она может вообще не разговаривать, если не предстоит работа.

В доме часто звучит музыка - классика, джаз или этника. Иногда певица садится за фортепиано и поет для себя. Ее быт похож на продуманный спектакль, где важна каждая пауза.

