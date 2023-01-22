София Ротару

К Ротару популярность пришла раньше.
Некоторым именам вы точно удивитесь!
Есть вопросы по составу.
Звезда появлялась на фестивале даже в трудные времена.
Звезды эстрады пользовались особым положением.
Звезду особо не баловали.
Переезд в Латвию и осуждение поклонников плохо сказались на внутреннем состоянии Примадонны.
Фамилия «Хуторянки» все больше становится опальной.
Актриса решила последовать примеру Запада и США, призывая россиян «отменить» украинскую культуру.
Артистка прилетела в свой день рождения на родину, чтобы отвлечься.
Открытой взаимной неприязни между артистками не было.
Причины для взятия псевдонима у всех были разные.
Страсти вокруг «шальной императрицы» продолжают кипеть.
Сергей Лавров объяснил, чем берет публику поп-король.
Молодой артист взял количеством концертов.
Дела у юмориста идут не очень.
Народная артистка продолжает хранить молчание по поводу происходящего.
Наследники эстрадной певицы давно не живут в России.
В период своей молодости Примадонна едва спаслась от серийного убийцы.
Поклонники певицы волнуются, что о ней нет никаких новостей.