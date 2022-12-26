Павел Прилучный

Фанаты вспомнили бывшего актрисы неспроста.
Ждать самого главного события осталось недолго.
Он все решил за три дня.
Девушка оказалась под стать своей сестре.
Актрису оставили у разбитого корыта.
Артисту достаются не самые большие деньги.
Актриса долго молчала о происходящем в ее жизни.
Артисты гребут деньги лопатой.
Перепалка между женщинами актера продолжается.
Экс-супруга Павла Прилучного знает его достаточно хорошо.
Недавно актер вступил в брак с Зепюр Брутян.
У бывшей жены актера есть важное преимущество, и речь не о детях.
Новоиспеченный муж уже успел навлечь на себя подозрения.
Актриса поделилась своими мыслями с поклонниками.
Актриса на днях оставила едкое предупреждение новой жене Павла Прилучного.
Актриса высказалась о прошлых отношениях после свадьбы звезды сериала «В клетке».
Новоиспеченный муж Зепюр Брутян открестился от своих отношений с Мирославой.
Он ответил на вопрос, встречался Павел с Зепюр в период брака с Муцениеце.
Молодые решили не шиковать, выбирая платье для церковной церемонии.
Возможно, в отношениях пары не все так просто.