Муцениеце бездействует: Прилучный так и не вернул сына матери, несмотря на решение суда

Звезда «Закрытой школы» рассказывает о трудностях общения с сыном и решении суда, которое остается невыполненным.

Агата Муцениеце вновь поделилась с подписчиками личными переживаниями — её сын Тимофей так и не вернулся от отца, актера Павла Прилучного, несмотря на судебное постановление. Мальчик с августа остается у отца, и Муцениеце, по ее словам, никак не может встретиться с ним даже для простой прогулки. Актриса признается, что она в замешательстве и не знает, как поступить дальше.

«Вы видели, что сказала адвокат? Что Тимофей дома с мамой… Так вот, Тимошки дома нет, не приезжал с августа!» — откровенничает Агата, добавляя, что решения суда словно бы игнорируются.

В то же время адвокат Прилучного заявила, что актер не препятствует общению Агаты с сыном. По словам юриста, Павел Прилучный полностью поддерживает связь Тимофея и Агаты, создав для этого все условия. Однако Муцениеце разрывается между желанием видеть сына и необходимостью избегать конфликтов, чтобы не травмировать мальчика.

«Ехать с приставами? Конечно, нет. Это только травмирует Тимофея. Просто буду ждать его дома», — передает слова актрисы КП.

Ситуация пока остается нерешенной, но поклонники актрисы надеются, что Агате удастся найти путь к восстановлению связи с сыном.

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